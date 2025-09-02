Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi: Yıldız isim En-Nesyri'yi geçti

Kaynak: Anadolu Ajansı
Spor Haberleri

Transferde atağa geçerek art arda önemli yıldızları renklerine bağlayan Fenerbahçe'de milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, kulüp tarihine geçti. Sarı lacivertliler, yeni sezon çalışmaları kapsamında şu ana kadar toplamda 10 oyuncuyu kadrosuna katarken en yüksek bonservis ücreti 26 yaşındaki kanat oyuncusuna ödendi.

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu kadro planlaması çerçevesinde transferini duyurduğu milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki en pahalı transfer olarak kayıtlara geçti. 

TOPLAM 10 TRANSFER YAPILDI

Sarı-laciverti takım, transfer çalışmaları kapsamında John Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Dorgeles Nene, Edson Alvarez, Marco Asensio ve Ederson'un yanı sıra geçen sezon Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu da renklerine bağladı.

KULÜP TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ

Bu transfer için Portekiz kulübüne 22 milyon 500 avro bonservis bedeli ödeyeceğini açıklayan Fenerbahçe, kulüp tarihinin de en pahalı transferini gerçekleştirdi.

Kerem Aktürkoğlu transferi öncesinde, sarı-lacivertlilerin en fazla bonservis bedeli ödediği futbolcu, 19 milyon 500 bin avroluk bedelle Faslı forvet Youssef En-Nesyri olmuştu.

SON GOLÜNÜ FENERBAHÇE'YE ATTI

Benfica formasıyla geçen sezon 53 maçta 16 gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibiyle bu sezon ise 5 maçta sahaya çıktı.

Son olarak 27 Ağustos'ta UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Fenerbahçe karşısında forma giyen 26 yaşındaki futbolcu,Portekiz temsilcisinin 1-0 kazandığı mücadelede tek golü kaydeden isim oldu.

Fenerbahçe bu golle maçı kaybederken, "Devler Ligi"nin de dışında kaldı.

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla son golünü yeni takımına karşı kaydetti.

