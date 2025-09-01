Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ve Volkan Demirel hamlesi! "Gelmeye hazırım"

Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek olağanüstü kongrede kulüp başkanlığına adaylığını açıklayan Sadettin Saran, sürpriz bir hamle yaptı.

Ali Koç yönetimin performansını eleştiren ve hedeflediği yeni projelerinden bahseden Saran, kulübün futbol şubesiyle ilgili vaatlerini açıklamaya devam etti.

SARAN'DAN YENİ HAMLE

Takımın başına Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao'yu getirmek istediği açıklayan Sadettin Saran, yönetimle ilgili ise taraftarları heyecanlandıran bir hamle hazırlığında.

AYKUT KOCAMAN VE VOLKAN DEMİREL'E TEKLİF

Saran'ın kulübün efsanelerinden olan Aykut Kocaman ve Volkan Demirel ile ilgili sürpriz bir karar aldığı ileri sürüldü.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Saran, Aykut Kocaman’a Yönetim kurulu üyeliği ve Futbol Şube Sorumlusu görevini teklif etti.

Saran, Volkan Demirel’e ise teknik direktörün kim olacağından bağımsız şekilde, Kocaman’a bağlı olarak A Takım Sorumlusu pozisyonunu önerdi.

"GELMEYE HAZIRIM"

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Aykut Kocaman olması gerektiğini söyleyen Volkan Demirel, "En doğru aday Aykut Kocaman. Eğer Aykut Kocaman göreve gelirse yanında olmaya hazırım. Onun dışında başka bir kimsenin yanında olmam. Teknik direktör olursa yanındayım. Bu benim fikrim, ona çok güvenirim. her hafta onunla konuşurum ama bu konular hakkında konuşmadık" demişti.