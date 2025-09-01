Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ve Volkan Demirel hamlesi! "Gelmeye hazırım"

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ve Volkan Demirel hamlesi! "Gelmeye hazırım"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de Aykut Kocaman ve Volkan Demirel hamlesi! &quot;Gelmeye hazırım&quot;
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de 20-21 Eylül'de tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü kongrede başkanlığa adaylığını koyan Sadettin Saran'dan yeni bir hamle geldi.

Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek olağanüstü kongrede kulüp başkanlığına adaylığını açıklayan Sadettin Saran, sürpriz bir hamle yaptı.

Ali Koç yönetimin performansını eleştiren ve hedeflediği yeni projelerinden bahseden Saran, kulübün futbol şubesiyle ilgili vaatlerini açıklamaya devam etti.

SARAN'DAN YENİ HAMLE

Takımın başına Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao'yu getirmek istediği açıklayan Sadettin Saran, yönetimle ilgili ise taraftarları heyecanlandıran bir hamle hazırlığında.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ve Volkan Demirel hamlesi!

AYKUT KOCAMAN VE VOLKAN DEMİREL'E TEKLİF

Saran'ın kulübün efsanelerinden olan Aykut Kocaman ve Volkan Demirel ile ilgili sürpriz bir karar aldığı ileri sürüldü.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Saran, Aykut Kocaman’a Yönetim kurulu üyeliği ve Futbol Şube Sorumlusu görevini teklif etti.

Saran, Volkan Demirel’e ise teknik direktörün kim olacağından bağımsız şekilde, Kocaman’a bağlı olarak A Takım Sorumlusu pozisyonunu önerdi.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ve Volkan Demirel hamlesi!

"GELMEYE HAZIRIM"

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Aykut Kocaman olması gerektiğini söyleyen Volkan Demirel, "En doğru aday Aykut Kocaman. Eğer Aykut Kocaman göreve gelirse yanında olmaya hazırım. Onun dışında başka bir kimsenin yanında olmam. Teknik direktör olursa yanındayım. Bu benim fikrim, ona çok güvenirim. her hafta onunla konuşurum ama bu konular hakkında konuşmadık" demişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Turistlerle esnaf birbirine girdi! Sopalar ve yumruklar havada uçuştuMevlid kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eurobasket 2025'te 4'te 4 geldi! 12 Dev Adam farklı kazandı: Liderlik için son engel Sırbistan - Spor4'te 4 geldi! 12 Dev Adam'dan farklı galibiyetBatista Mendy'den Trabzonspor'a veda: Yeni bir maceraya başladım - SporMendy'den Trabzonspor'a veda: Yeni bir maceraya başladımBeşiktaş'ta ayrılık resmiyete kavuştu: İtalya'nın yolunu tuttu - SporBeşiktaş'ta ayrılık resmiyete kavuştu: İtalya'nın yolunu tuttuBeşiktaş'ta Sergen Yalçın, Fenerbahçeli yıldızı istiyor - SporBeşiktaş'ta Sergen Yalçın, Fenerbahçeli yıldızı istiyorKonya, milli heyecana hazır! İspanya maçı öncesi şölen var - SporKonya, milli heyecana hazır! İspanya maçı öncesi şölen varSon gün Oosterwolde sürprizi: Fenerbahçe hemen kararını verdi - SporSon gün Oosterwolde sürprizi: F.Bahçe hemen kararını verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...