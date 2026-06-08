Sarı lacivertlilerde başkanlık seçimini kazanan Aziz Yıldırım, teknik direktörlük görevine Aykut Kocaman'ın getirmeyi hedefliyor. Transfer işini erkenden bitirmek isteyen Başkan Yıldırım, Muriqi için Mallorca ile anlaştı. Guirassy için de pazarlık masasına oturacak.

F.Bahçe’de Aziz Yıldırım’ın seçilmesiyle birlikte hoca ve forvet konuları da büyük ölçüde netleşti. Yeni başkan daha önce kulüpte futbol aklının Oğuz Çetin olacağını ve takımın başına hoca olarak da Aykut Kocaman’ı düşündüklerini katıldığı bir canlı yayında açıklamış diğer yandan yabancı teknik adamlarla da irtibatta olduklarını dile getirmişti. Son kararın yüksek ihtimalle Aykut Hoca olması bekleniyor. Kocaman’ın yardımcısı Dirk Kuyt olacak. Teknik heyete dâhil olması için Volkan Demirel ikna edilmeye çalışılıyor.

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Aziz Yıldırım

OSİMHEN GİBİ FORVET

F.Bahçe’de daha önce de forma giyen Vedat Muriqi ilk transfer olacak. Mallorca’da harika bir sezon geçiren Kosovalı forvetle seçim öncesi el sıkışan başkan bonservis için İspanyol kulübüyle 15,5 milyon avroda anlaştı. Diğer yandan B. Dortmund’un santrforu Serhou Guirassy için de yoğun günler Yıldırım’ı bekliyor. Hem Alman ekibi futbolcuyu bırakmak istemiyor hem de Aston Villa da devrede. Aziz başkan, “Osimhen G.Saray’ı ateşliyor, böyle bir forvet alacağız” açıklamasını yapmıştı.

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