Haberler > Spor > Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi: 20 milyon euroluk teklif

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi: 20 milyon euroluk teklif

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe; Ederson, Asensio ve Kerem Aktürkoğlu transferlerini peş peşe açıklarken takımdaki oyunculara gelen teklifler için de değerlendirmelerde bulunuyor. Sarı lacivertli ekip, İsmail Yüksek için önemli bir teklif alırken Amrabat'ın ayrılışı sonrası kararını verdi.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek için ciddi bir teklif aldı.

20 MİLYON EURONUN ÜZERİNDE

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; İsmail Yüksek için Fenerbahçe'ye 20 milyon euronun üzerinde bir teklif geldi. Gelen teklif doğrudan kulübe iletilirken henüz oyuncuya ve menajerine resmi bir bilgilendirme yapılmadı.

AMRABAT AYRILDI, PLAN DEĞİŞTİ 

Sofyan Amrabat'ın Real Betis'e kiralanmasının ardından sarı lacivertliler, İsmail Yüksek için gelen bu teklifi bekletme kararı aldı.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

