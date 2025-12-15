Fenerbahçe Teknik Direktör Domenico Tedesco, eksiklere rağmen Süper Lig'deki Konyaspor maçında galibiyetten emin. İtalyan çalıştırıcı, skora daha fazla katkı yapmasını beklediği Kerem Aktürkoğlu’na serbestlik verecek.

Zirve takipçisi Fenerbahçe, sekiz oyuncusundan mahrum olsa da Kadıköy’de Konya’yı devireceğine inanıyor. Son maçlarda mecburi rotasyonlara alışan teknik direktör Domenico Tedesco, eksiklere rağmen, elindeki kadronun kazanmak için yeterli olduğunu düşünüyor. Fenerbahçe’de tedavileri süren Semedo ve Çağlar, bahis soruşturması sebebiyle tutuklu olan Mert Hakan, Afrika Kupası’na giden En-Nesyri ile Nene, kadro dışı bırakılan İrfan Can, Cenk Tosun ve Becao bu mücadelede forma giyemeyecek.

ASENSİO DÖNÜYOR

Ancak Tedesco, sonuca odaklanmış durumda. “Evet önemli eksiklerimiz var” diyen İtalyan, “Bu tür durumlar futbolun bir parçası. Duruma göre reaksiyon almak zorundayız. Kadrodaki oyuncularıma güveniyorum. Yapmamız gereken şey cesur olmak, sahaya karakter koyup kendi oyunumuzu yansıtabilmek” sözleriyle galibiyet inancını vurguladı. Tedavileri tamamlanan Asensio ve Alvarez’in ilk on birde görev alması beklenen mücadeleye hem Alvarez hem de Brown ceza sınırında çıkacak.

KEREM’E ÖZEL GÖREV

Tedesco, skora daha fazla katkı yapmasını beklediği Kerem Aktürkoğlu’na serbestlik verecek. A Millî Takım’da zaman zaman santrfor olarak görev yapan yıldız oyuncu artık sadece kanatta kalmayacak. Beklerin hücumda bindirme yapmasını isteyen Tedesco, bu süreçlerde Kerem’e içeri katederek gole daha yakın pozisyon alma talimatı verdi.

İLK 11'LER

Fenerbahçe

Ederson

Mert

Skriniar

Oosterwolde

Brown

Alvarez

Fred

Oğuz

Asensio

Kerem

Talisca

Konyaspor

Bahadır

Andzouana

Uğurcan

Yasir

Guilherme

Jo Jin-Ho

Bjorlo

Bardhi

Melih İbrahimoğlu

Pedrinho

Umut Nayir

