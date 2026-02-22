Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile oynadığı maçta sakatlanan ve kasığında yırtık oluşan Milan Skriniar, uzun süre sahalarda uzak kalacak.
Fenerbahçe’nin kaptanı Milan Skriniar’ın sakatlığı âdeta bağıra bağıra geldi. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu Fenerbahçe’de olduğu gibi Slovak Millî Takımı’nda da tam zamanlı mesai yaparken, bu sezon sadece cezalı olduğu üç maçta forma giyemedi.
1.5 AY FORMA GİYEMEYECEK
Avrupa Ligi'ndeki Nottingham Forest maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve kasığında yırtık olan Skriniar, 1,5 ay oynayamayacak.
