Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile oynadığı maçta sakatlanan ve kasığında yırtık oluşan Milan Skriniar, uzun süre sahalarda uzak kalacak.

Fenerbahçe’nin kaptanı Milan Skriniar’ın sakatlığı âdeta bağıra bağıra geldi. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu Fenerbahçe’de olduğu gibi Slovak Millî Takımı’nda da tam zamanlı mesai yaparken, bu sezon sadece cezalı olduğu üç maçta forma giyemedi.

1.5 AY FORMA GİYEMEYECEK

Avrupa Ligi'ndeki Nottingham Forest maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve kasığında yırtık olan Skriniar, 1,5 ay oynayamayacak.

