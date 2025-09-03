Fenerbahçe'de talihsiz sakatlık! 6 ay forma giyemeyecek

Fenerbahçe Beko, Angola Milli Takımı formasıyla Afrika Kupası’nda mücadele eden Jilson Bango’nun sol dizinde ön çapraz bağ yırtığı tespit edildiğini duyurdu.

"ÖN ÇAPRAZ BAĞI YIRTIĞI TESPİT EDİLDİ"

Sarı lacivertli kulüpten oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklama, "Angola Milli Takımı formasıyla mücadele ettiği Afrika Kupası’nda sol dizinden talihsiz bir sakatlık yaşayan oyuncumuz Jilson Bango, Milli Takım sürecinin ardından ülkemize getirilmiş ve kontrolleri sağlık ekibimizin gözetiminde devam ettirilmiştir. Medicana Ataşehir Hastanesi’nde yapılan detaylı kontrollerin ardından sporcumuzda ön çapraz bağ yırtığı tespit edilmiştir. Jilson Bango’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

6 AY FORMASINDAN UZAK KALACAK

Henüz sezon başında talihsiz bir sakatlık yaşayan Jilson Bango'nun yaklaşık 6 ay formasından uzak kalması bekleniyor.