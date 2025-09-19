Fenerbahçe'de Tedesco, Anderson Talisca'ya yasak getirdi!

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada tribünlerin tepkisini üzerine çeken Anderson Talisca, kaçırdığı penaltı sonrası eleştirilerin odağı oldu.

İKİNCİ KEZ PENALTI KAÇIRDI

Brezilyalı yıldız bu sezon ikinci kez kritik anda beyaz noktadan yararlanamadı.

Sezonun başında Göztepe karşısında 90+5'te kullandığı penaltıyı gole çeviremeyen Talisca, bu kez de Alanya maçında 57. dakikada topu istediği gibi vuramayarak büyük hayal kırıklığı yaşattı.

SADECE FRİKİKLERİ KULLANACAK

Sporx'in haberine göre; teknik heyet, Talisca'nın bu performansı sonrası yeni bir karar aldı. Artık deneyimli futbolcu penaltılarda görev almayacak, yalnızca frikiklerde topun başına geçecek.