Fenerbahçe'ye Szymanski'den kötü haber: Kadrodan çıkarıldı
Trendyol Süper Lig'in xx'nci hafta karşılaşmasında Alanyaspor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'ye Sebastian Szymanski'den kötü haber geldi. Yıldız oyuncunun sakatlığından dolayı kamp kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, kasık bölgesindeki ağrı sebebiyle Corendon Alanyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarıldı. Kulüpten alınan bilgiye göre oyuncu, bugünkü antenmana da çıkmadı.
Hissettiği ağrı sebebiyle tedbir amaçlı Alanyaspor maçının kamp kadrosuna alınmayan Sebastian Szymanski'nin tedavisine başlanacak.
