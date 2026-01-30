Anadolu Ajansı
FIFA'dan Türk kulübüne 6 puan silme cezası
FIFA Disiplin Komitesi, TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden İzmir temsilcisi Altay'a 6 puan silme cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Altay Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.
İzmir ekibi, ligde 15 puan ve averajla 11. sırada bulunuyor.
