Galatasaray, Monaco'ya 5 golle yenildi
UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19 Takımı, Fransız ekibi Monaco'ya deplasmanda 5-0 mağlup oldu ve 4 puanda kaldı.
UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19, Fransız ekibi Monaco U19 deplasmanda 5-0 yenildi.
Fransa'da oynanan mücadelede Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 62. dakikada penaltıdan Pape Cabral, 69 ve 83. dakikalarda Yannick Dodo, 72. dakikada Oumar Konate ve 79. dakikada Joan Tincres kaydetti.
GALATASARAY 4 PUANDA KALDI
6 maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve dört mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 4 puanda kaldı. Monaco U19 Takımı ise üçüncü galibiyetini alarak 9 puana yükseldi.
