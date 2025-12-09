UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19 Takımı, Fransız ekibi Monaco'ya deplasmanda 5-0 mağlup oldu ve 4 puanda kaldı.

Fransa'da oynanan mücadelede Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 62. dakikada penaltıdan Pape Cabral, 69 ve 83. dakikalarda Yannick Dodo, 72. dakikada Oumar Konate ve 79. dakikada Joan Tincres kaydetti.

GALATASARAY 4 PUANDA KALDI

6 maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve dört mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 4 puanda kaldı. Monaco U19 Takımı ise üçüncü galibiyetini alarak 9 puana yükseldi.

