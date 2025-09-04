Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray için gemileri yaktı: Olay hamle
Galatasaray'ın kadrosuna katmak için uzun süredir girişimlerde bulunduğu ancak transferini henüz gerçekleştiremediği Hakan Çalhanoğlu, sarı kırmızılı takıma gelebilmek için Inter'de olay bir hamleye imza attı.
Galatasaray'ın renklerine bağlamak için uzun süredir uğraş verdiği Hakan Çalhanoğlu, Inter'in indireme gitmemesi sonrası yeni bir hamle yaptı.
KULÜBE BASKI YAPIYOR
Sarı kırmızılı takıma gelmek isteyen milli futbolcunun, İtalyan ekibi Inter'e bonservis bedelini düşürmeleri için baskı yaptığı iddia edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Hakan Çalhanoğlu, bonservis bedelini düşürmeleri için Inter'e baskı yapmak için bir görüşme daha gerçekleştirdi.
10 MİLYON EURONUN ALTINA DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYOR
Milli futbolcunun, kulübünden önünü açmalarını istediği ve bonservis bedelini 10 milyon euroya düşürmeye çalıştığı aktarıldı.
Taraflar arasındaki görüşmelerin Türkiye'de transfer döneminin kapanacağı 12 Eylül'e kadar sürebileceği ifade edildi.
