Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı kaçırdığı Milano derbisinde Inter, Milan'a 1-0 mağlup oldu ve dördüncülüğe geriledi. Serie A'da günün diğer maçında Roma, deplasmanda Cremonese'yi 3-1 yendi ve liderliğe yükseldi.

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 12. haftasında oynanan Milano derbisinde Milan, Inter'i 1-0 yendi.

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ilk yarıda gol sesi çıkmazken Milan, 54. dakikada Christian Pulisic'in golüyle öne geçti.

HAKAN PENALTI KAÇIRDI

Maçın 73. dakikasında penaltı kazanan Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşunda, kaleci Mike Maignan meşin yuvarlağı kurtardı ve Milan karşılaşmadan 1-0 üstün ayrıldı.

ROMA 3 GOLLE KAZANDI

Günün diğer maçında Roma, deplasmanda Cremonese'yi 3-1 mağlup etti.

INTER DÖRDÜNCÜ SIRAYA GERİLEDİ

Bu sonuçların ardından Roma 27 puanla liderliğe koltuğuna otururken, Milan 25 puan ve averajla ikinci sıraya yükseldi. Inter ise 24 puanla dördüncü sıraya geriledi.

