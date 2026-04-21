FIBA tarafından 2026 Onur Listesi'ne (Hall of Fame) seçilerek tarihe geçen Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, düzenlenen törenle onurlandırıldı.

Dünya basketbolunun çatı kuruluşu FIBA tarafından Almanya'nın başkenti Berlin'deki Kraftwerk Berlin'de gerçekleştirilen törende Türkoğlu, Onur Listesi'ne giren ilk Türk sporcu oldu.

Hidayet Türkoğlu ile birlikte Dirk Nowitzki (Almanya), Sue Bird (ABD), Celine Dumerc (Fransa), Clarisse Machanguana (Mozambik), Wang Zhizhi (Çin) ve Ismenia Pauchard (Şili) oyuncu, Ludwik Mietta-Mikolajewicz (Polonya) ise antrenör olarak onurlandırıldı.

Törene, FIBA Dünya Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ve FIBA Dünya Genel Sekreteri Andreas Zagklis ile dünya basketbolundan çok sayıda davetli katıldı. Türkiye'den TBF yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra aralarında A Milli Basketbol Takımı'nın eski başantrenörlerinden Aydın Örs'ün de bulunduğu çok sayıda isim törende hazır bulundu.

Onur Listesi'ne giren isimlerin birer konuşma yaptığı törende Hidayet Türkoğlu, basketbol camiasıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bugün burada bulunmak benim için büyük bir onur ve aynı zamanda son derece duygusal bir an. Basketbol bana hayatım boyunca çok şey kazandırdı ancak en değerlisi, ülkemi temsil etme ayrıcalığını yaşayabilmek oldu. Bu nedenle bu onuru yalnızca kendi adıma değil, ay-yıldızlı formayı gururla taşımış tüm sporcular adına kabul ediyorum." dedi.

Çok önemli isimlerle birlikte Onur Listesi'ne kabul edilmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Basketbol tarihine yön vermiş oyuncularla aynı sahnede yer almak, bu anı benim için çok daha anlamlı kılıyor. Bu kıymetli onur için FIBA'ya, Sayın Başkan'a, Sayın Genel Sekreter'e ve Hall of Fame Seçim Komitesine içten teşekkürlerimi sunuyorum. FIBA, her zaman uluslararası basketbolun gerçek yuvası oldu. Farklı kültürleri bir araya getiren, karakter inşa eden ve sporculara sınırların ötesinde hayal kurma cesareti veren bir yapı. Benim yolculuğum Türkiye'de, hayalleri olan genç bir çocuk olarak başladı. Milli takım formasını ilk kez giydiğim anı hala çok net hatırlıyorum. O an, basketbol benim için sadece bir oyun olmaktan çıktı, bir sorumluluğa dönüştü. Genç yaşta katıldığım organizasyonlar, hem oyuncu hem de birey olarak kimliğimi şekillendirdi. Disiplini, mücadeleyi ve kendinizden daha büyük bir amacı temsil etmenin ne demek olduğunu orada öğrendim."

Basketboldaki yolculuğunun ülke sınırlarını aştığını dile getiren Hidayet Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"NBA'e adım atmak sadece kişisel bir başarı değil, tamamen farklı bir dünyanın içine girmekti. NBA, beni her anlamda geliştirdi. Rekabet seviyesi, beklentiler ve her gün kendinizi yeniden kanıtlama gerekliliği... Tüm bunlar sizi sadece daha iyi bir oyuncu değil, daha güçlü bir insan haline getiriyor. Orada, oyuna yön veren çok büyük oyuncularla aynı sahayı paylaşma fırsatı buldum. En önemlisi, bir takımın parçası olmanın gerçek değerini öğrendim. NBA benim için sadece bir lig değil, aynı zamanda büyük bir aile oldu. Nerede olursam olayım, öğrendiğim her şeyi ve ülkemi yanımda taşıdım. En üst seviyede rekabet ederken köklerinizle bağlı kalabilmek, kariyerimin en belirleyici unsurlarından biri oldu."

Hidayet Türkoğlu, kariyer yolculuğunda hayatına dokunan çok özel insanların olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle aileme teşekkür etmek istiyorum. Kariyerimin en başından beri her anımda yanımda olan eşime... Gösterdiğin sabır, yaptığın fedakarlıklar ve bana verdiğin sarsılmaz destek için sana minnettarım. Kızlarım Ela ve Lina. Sizler benim en büyük ilham kaynağımsınız. Ve annem. Duaların her zaman arkamdaki en güçlü desteklerden biri oldu." ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca birlikte yol yürüdüğü takım arkadaşları, antrenörleri ve kendisine inananlara teşekkür eden Türkoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Özellikle iki değerli antrenörüme ayrı bir parantez açmak istiyorum. Aydın Örs, bana genç yaşta yol gösterdiğiniz ve bugün olduğum oyuncunun temellerini attığınız için teşekkür ederim. Stan Van Gundy, NBA'de bana duyduğunuz güven ve bana verdiğiniz sorumluluk için size ayrıca teşekkür ediyorum. Sizin bana olan inancınız ve katkılarınız bu yolculukta çok büyük bir yer tutuyor. Bu an, en az benim kadar sizin de. Ayrıca Türk halkına da içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Nerede oynarsam oynayayım, hissettiğim destek, güven ve aidiyet duygusu benim en büyük motivasyon kaynaklarımdan biri oldu."

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, kariyeri boyunca en büyük gururlardan birinin de gençlere ilham olabilmek, onları basketbola ve spora yönlendirebilmek olduğunu anlatarak, "En büyük dileğim, gelecekte çok daha fazla Türk sporcunun ve dünyanın dört bir yanından genç yeteneklerin bu sahnelerde yer almasıdır. Çünkü yeteneği gerçeğe dönüştüren; inanç, emek ve asla vazgeçmemektir. Basketbol bana sadece bir kariyer sunmadı. Bugün burada sadece bir teşekkürle değil, aynı zamanda bu oyuna geri verme sorumluluğuyla duruyorum. Çok teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRK BASKETBOLUNDA UNUTULMAZ MİRAS

A Milli Basketbol Takımı, Anadolu Efes ve Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) geçen 20 yıllık kariyerine sayısız başarılar sığdıran, aktif kariyerini sonlandırdıktan sonra federasyon başkanı olarak 2016 yılından bu yana Türk basketboluna hizmet eden 47 yaşındaki Türkoğlu, aralık ayında 2026 yılının Onur Listesi'ne seçilmişti.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun milli takım formasıyla sergilediği istikrarlı performans, liderliği ve Türk basketboluna kazandırdığı miras, 2026 Onur Listesi'ne seçilmesiyle FIBA tarafından tescillendi.

Milli takım formasıyla 1994-2014 yıllarında 309 kez parkeye çıkan ve 3 bin 475 sayı kaydeden Türkoğlu, uzun yıllar A Erkek Milli Takımı'nın kaptanlığını üstlenerek Türk basketbolunun en önemli lider figürlerinden biri oldu.

2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası ve 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan tarihi kadrolarda yer alan Türkoğlu, NBA'de ilk 5'de maça çıkan ilk, 10 bin sayı barajını geçen tek Türk oyuncu olmayı başardı.

15 yıllık NBA kariyerinde 6 takımın formasını giyen, normal sezonda 997 (571'i ilk beş), play-off'larda ise 109 maça çıkarak "NBA'de en fazla maç oynayan Türk basketbolcu" ünvanını elinde tutan Türkoğlu, Orlando Magic formasıyla 2008'de en iyi gelişme gösteren oyuncu (MIP) seçildi.

FIBA ONUR LİSTESİ

Uluslararası basketbolun tarihini, gelişim sürecini ve oyuna yön veren isimleri kayıt altına alma hedefiyle hayata geçirilen FIBA Onur Listesi, basketbolun dünya genelinde yaygınlaşmasına ve farklı kıtalarda kök salmasına katkı sağlayan figürleri onurlandırmayı amaçlıyor.

Basketbolu yalnızca sportif başarılar üzerinden değil; etki, süreklilik ve tarihsel iz üzerinden değerlendiren FIBA Onur Listesi'ne, oyunu dönüştüren, ülkelerinde basketbolu sıçrama noktasına taşıyan ve kıtalar arası etki oluşturan figürler seçiliyor.

Türkiye'yi uluslararası basketbol sahnesine taşıyan öncü yöneticilerden olan Turgut Atakol, 2007 yılında yöneticilik ve basketbolun kurumsal gelişimine sunduğu katkılardan dolayı FIBA Onur Listesi'ne layık görülmüştü.

