Hollanda maçı Avrupa basınında! İngilizler üç isme hayran kaldı

A Milli Futbol Takımımızın Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak EURO 2024'e veda etmesi Avrupa basınında geniş yer buldu. Kicker "Çılgın yarı final mücadelesi" derken, Daily Mail ise 3 futbolcuya dikkat çekti.

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Milli Futbol Takımımız için dün akşam sona erdi. Çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşan ay yıldızlılar, 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı ve organizasyona veda etti. Nefesleri kesen maç Avrupa basınında manşetlere taşındı.

İşte Hollanda-Türkiye maçının Avrupa basınında yankıları...

BILD: ALTI DAKİKA YETTİ

"Hollanda birkaç istisna dışında uzun süre hayal gücünden yoksun kaldı ve neredeyse hiç tehlikeli hareket yapamadı. Keoman devre arasında Weghorst'u oyuna alarak reaksiyon gösterdi ancak Türkiye şansını denedi. Arda Güler serbest vuruşta direği geçmeyi başaramadı. Sonunda iki iyi hamle ve altı dakika Hollandalıların partisini kutlaması için yeterli oldu."

KICKER: ÇILGIN YARI FİNAL MÜCADELESİ

"Hollanda Türkiye karşısında gerilimi tersine çevirdi. Türkiye'nin uzun süre 1-0 önde götürdüğü çeyrek final maçını Hollanda altı dakika içinde çevirmeyi başardı ve maçın sonunda da daha uzun süre nefes aldı. Hollanda, Türkiye karşısında uzun süre geride kaldı ve sönük bir görüntü çizdi."

TUTTOSPORT: SAMET AKAYDİN ŞAŞIRTTI

"Kenan Yıldız denedi, Samet Akaydın şaşırttı: Türkiye geri dönüşte yenildi, Hollanda yarı finalde. Turuncular 2-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi. Euro 2024 finalinde yer almak için İngiltere ile oynayacaklar."

MARCA: KOEMAN'IN HOLLANDASI TÜRKLERİ DURDURDU

"Ronald Koeman'ın Hollanda'sı karakterini, becerisini ve kalitesini kullanarak 'Türk mucizesini' durdurdu, geriden geldi ve yarı finale yükseldi. Hollanda, 14 Temmuz'da Berlin'de düzenlenecek finalde yer almak için yarı finalde İngiltere ile karşılaşacak. Arda Güler'in Türkiye'sini 2-1 yenen Hollanda, Arda Güler'in sağ ayağıyla yaptığı asistle durumu 1-0 yaptı."

MARCA: HERKES GİDER, ANCAK İYİ OLANLAR İZ BIRAKIR

"Arda Güler Avrupa Şampiyonası'ndan ayrılıyor. Sonunda, er ya da geç, herkes ayrılır ama iyi olanlar iz bırakır. Madridli oyuncu bunu hem sol ayağıyla hem de Türkiye'nin Hollanda'ya attığı golde Samet Akaydın'a asist yaptığı sağ ayağıyla yaptı. Türkler için bir başka maç, son maç ve sansasyon yine Arda Güler'di."

AS: ARDA GÜLER MARADONAVARİ...

"De Vrij ve Gakpo, Koeman'ın Hollanda'sını yarı finale taşımak için Madrid'li yıldızdan neredeyse Maradonavari bir performans daha çıkardı."

PAIS: ARDA GÜLER'İN YAKTIĞI ATEŞ

"Hollanda, Arda Güler'in ateşlediği Türk ateşini cehennemini söndürdü. Hollanda tutkulu bir atmosferde geri dönüyor ve İngiltere ile karşılaşmaları bir başka derbi olmaya hazırlanıyor."

DAILY MAIL ÜÇ İSME HAYRAN KALDI

FERDİ KADIOĞLU: Mücevher gibi bir oyuncu. Doğduğu ülkeye karşı hem hücumda hem de savunmada fırtına gibi bir performans göstererek sol kanadı kendi sahası haline getirdi. Bu formuyla en iyi beş ligden birinde büyük bir kulübe katılacaktır.

BARIŞ ALPER YILMAZ: Avusturya karşısında kanatta oynadı ama burada orta sahada başladı. Van Dijk veya De Vrij'e bir an bile rahat vermedi ve kaybeden tarafta olduğu için çok şanssızdı.

ARDA GÜLER: Ne yetenek ama. Sağda başladı ama istediği yere sürüklendi. Açılış vuruşu için zayıf ayağıyla harika bir top çıkardı ve ikinci yarıdaki serbest vuruşuyla direğe çarptı. Bu çocuk için limit gökyüzü. (Ajansspor)