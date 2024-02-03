İsmail Kartal'dan ayrılık kararı alan Ali Koç'a çağrı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sezon sonunda başkanlığa bırakacağını açıklayan Ali Koç ile ilgili görüşlerini aktardı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kartal, hafta başından bu yana Antalyaspor maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Oyuna ilk bölümünde golün haricinde 2-3 net pozisyon bulmalarına rağmen değerlendiremediklerini belirten Kartal, ikinci yarıda önde girmenin avantajını kullandıklarını kaydetti.

SERGEN YALÇIN'A 3 STOPER ÖNLEMİ

Sergen Yalçın'ın çift santrfor hamlesine karşı 3 stopere döndüklerine dikkati çeken Kartal, Bonucci'nin uzun pasıyla gelen golle maçı bitirdiklerini vurguladı.

Oyuncularını tebrik eden Kartal, "Oyuncularla konuştum. Sahadaki zeminden serzenişte bulundular. Yağmurdan sonra zeminin daha iyi olduğunu söylediler. Zorlu bir deplasmandan, Antalyaspor gibi bir takımdan 3 puan aldığımız için mutluyum." dedi.

İSMAİL KARTAL'DAN ALİ KOÇ AÇIKLAMASI

Bir gazetecinin, Ali Koç'un tekrar aday olmayacağı açıklamasına ilişkin sorusu üzerine Kartal, "Başkanımızın böyle bir açıklaması olmuş ama sezon sonu ben bazı şeylerin tekrar gözden geçirilerek değişebileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YE ÖVGÜ

Çağlar Söyüncü'nün performansını da değerlendiren Kartal, "İyi ve kaliteli bir oyuncu. Onun kalitesinden, beceresinden şüphemiz olmadı. İlk maç olmasına rağmen güzel bir maç çıkardı. Son bölümlerde biraz yoruldu. Rakip çift santrfora dönünce Bonucci oyuna girdi ve Çağlar rahatladı. İlk maçına göre iyi bir oyun çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.