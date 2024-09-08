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Jannik Sinner, Amerika Açık tek erkeklerde şampiyon oldu

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Jannik Sinner, Amerika Açık tek erkeklerde şampiyon oldu
Spor Haberleri

Jannik Sinner, Amerika Açık tek erkekler finalinde Taylor Fritz'i 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Amerika Açık tek erkekler finalinde Taylor Fritz'i 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup eden Jannik Sinner şampiyon oldu.

Dünya 1 numarası İtalyan raket, kariyerinin ikinci grand slam zaferini elde etti.

Bu sezon Avustralya Açık'ı da kazanan Sinner, Amerika Açık'ta tek erkeklerde şampiyon olan ilk İtalyan tenisçi oldu.

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Düzenleyen:  - Spor
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