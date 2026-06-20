Süper Lig'de küme düşen ve yeni sezonda TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Kayserispor, kulübe sözleşme fesih bildirimi gönderdiği konuşulan Rus orta saha Denis Makarov'un kontrat sürecine açıklık getirdi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Kayserispor, Ocak 2026'da Dinamo Moskova'dan transfer edilen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Denis Makarov hakkında açıklma yaptı.

"SÖZLEŞME HUKUKEN SONA ERDİ"

Sarı-kırmızılı kulüp, "Bazı mecralarda futbolcumuz Denis Makarov tarafından kulübümüze gönderilen sözleşme fesih bildirimiyle ilgili haberler yer almaktadır. Öncelikle belirtmek isteriz ki, FIFA mevzuatı ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde futbolcunun kulübümüzle olan sözleşmesi 2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte hukuken sona ermiş durumdadır. Bu nedenle, sona ermiş bir sözleşmenin 18 Haziran 2026 tarihinde feshedildiğine ilişkin bildirimin kulübümüz açısından hukuki bir sonuç doğurması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Denis Makarov

Kayserispor'un açıklamasında, "Yeni sezon sportif planlaması kapsamında futbolcuya, kulübümüz tarafından sözleşmesinin devam ettirilmeyeceği hususu daha önce bildirilmiştir. Bu çerçevede yapılan bildirimin hukuki bir gereklilikten ziyade farklı amaçlarla gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Kulübümüzün tüm hakları saklı olup, konu hukuk birimimiz tarafından takip edilmektedir. Kayserispor’un hak ve menfaatleri FIFA dahil olmak üzere tüm yetkili merciler nezdinde kararlılıkla savunulacaktır. Kamuoyunun, hukuki dayanaktan yoksun ve yanıltıcı değerlendirmelere itibar etmemesini önemle rica ederiz" denildi.

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