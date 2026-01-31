Sarı lacivertliler, Lookman konusunda Atalanta’nın inadını kırdı. Sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Jhon Duran ise Lille’e sıcak.

EMİN ULUÇ - Kanarya’da transfer hareketliliği var. Hem gelecek olanlarda hem de gideceklerde. Önce gelen kısmına bir bakalım... Fenerbahçe uzun süredir peşinde koştuğu Ademola Lookman transferinde mutlu sona hiç olmadığı kadar yakın.

Lookman geliyor, Duran gidiyor! Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler

35 MİLYON ARTI BONUS

Nijeryalı yıldız ile uzun süre önce (yıllık 8 milyon avro) prensip anlaşmasına varan sarı lacivertliler, Atalanta’nın 45 milyon avroluk bonservis talebine karşı da 30 milyon artı bonusları içeren bir teklif sundu. İtalyan basını da iki tarafın 35 milyon artı bonuslardan oluşan bir anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.

LİVAKOVİC KİRALANDI

Geçelim ayrılık kısmına. Sarı lacivertliler, İspanya’nın Girona kulübünde kiralık olarak forma giyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic’i sezon sonuna kadar Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb’e kiralandığını duyurdu. Asıl önemli gelişme ise Jhon Duran konusunda... Bir süredir hocası Tedesco ile yıldızı barışmayan ve sakatlığı gerekçe gösterilerek FCSB maçının kafilesine alınmayan Kolombiyalı golcü Fransa yolunda. Sarı lacivertillerle kiralık olan sözleşmesini feshetmeye hazırlanan yıldız isim prensipte anlaşma sağladığı Lille’e gidecek.

ÜÇ GOLÜ VAR

Ademola Lookman, bu sezon Atalanta formasıyla 19 maça çıkarken üç gol attı, iki de asist yaptı.

