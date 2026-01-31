Lookman geliyor, Duran gidiyor! Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler
Sarı lacivertliler, Lookman konusunda Atalanta’nın inadını kırdı. Sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Jhon Duran ise Lille’e sıcak.
- Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Ademola Lookman transferinde, Atalanta'nın 45 milyon avro bonservis talebine karşı 30 milyon artı bonuslar içeren bir teklif sundu.
- İtalyan basını iki tarafın 35 milyon artı bonuslardan oluşan bir anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.
- Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i sezonu sonuna kadar Dinamo Zagreb'e kiralandığını duyurdu.
- Kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyen Jhon Duran, prensipte Lille'e gidecek.
- Duran, hocası Tedesco ile anlaşmazlık yaşadı ve sakatlığı gerekçe gösterilerek FCSB maçının kafilesine alınmadı.
- Ademola Lookman, bu sezon Atalanta formasıyla 19 maça çıkarken üç gol attı, iki de asist yaptı.
EMİN ULUÇ - Kanarya’da transfer hareketliliği var. Hem gelecek olanlarda hem de gideceklerde. Önce gelen kısmına bir bakalım... Fenerbahçe uzun süredir peşinde koştuğu Ademola Lookman transferinde mutlu sona hiç olmadığı kadar yakın.
35 MİLYON ARTI BONUS
Nijeryalı yıldız ile uzun süre önce (yıllık 8 milyon avro) prensip anlaşmasına varan sarı lacivertliler, Atalanta’nın 45 milyon avroluk bonservis talebine karşı da 30 milyon artı bonusları içeren bir teklif sundu. İtalyan basını da iki tarafın 35 milyon artı bonuslardan oluşan bir anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.
LİVAKOVİC KİRALANDI
Geçelim ayrılık kısmına. Sarı lacivertliler, İspanya’nın Girona kulübünde kiralık olarak forma giyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic’i sezon sonuna kadar Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb’e kiralandığını duyurdu. Asıl önemli gelişme ise Jhon Duran konusunda... Bir süredir hocası Tedesco ile yıldızı barışmayan ve sakatlığı gerekçe gösterilerek FCSB maçının kafilesine alınmayan Kolombiyalı golcü Fransa yolunda. Sarı lacivertillerle kiralık olan sözleşmesini feshetmeye hazırlanan yıldız isim prensipte anlaşma sağladığı Lille’e gidecek.
ÜÇ GOLÜ VAR
Ademola Lookman, bu sezon Atalanta formasıyla 19 maça çıkarken üç gol attı, iki de asist yaptı.