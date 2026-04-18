Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni mağlup ettikleri müsabakanın ardından hakem kararlarını eleştirdi.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 yendikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Bu ekonomik koşullarda ve yüksek bilet fiyatlarına rağmen takımını yalnız bırakmayan taraftarımıza büyük bir şükran borçluyuz. Deplasmanda değil, adeta kendi sahamızda oynadık. Yağmurda, karda, her şartta yanımızdalar." dedi.

Karşılaşmanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Öztürk, şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştıklarını aktardı.

Hakem kararlarını eleştiren Metin Öztürk, "Sallai, faul olmayan bir pozisyonda sarı kart gördü. Kusura bakmayın ama ben bunda bir art niyet arıyorum. Takımın en iyi oyuncularından biri. Takımın bütün oyun düzeni değişti. Ne oldu? Bundan sonraki maçları düşünerek Okan Hoca da haklı olarak sarı kart kırmızıya dönmesin diye oyuncuyu çıkarmak zorunda kaldı. Açık açık söyleyin; eğer Galatasaray’ı şampiyon yapmak istemiyorsanız bunu açık açık söyleyin." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür eden Öztürk, "Ligde 4 maçımız kaldı, 12 puan. Bir rakibimizle aramızda 4 puan fark var. Diğerlerinin durumuna bakmıyoruz. Önümüzdeki maçları kazanarak yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk hedeflerine inandıklarını vurgulayan Öztürk, "Başkanımız Dursun Özbek’in liderliğinde, teknik direktörümüz ve futbolcularımızla birlikte bu sezon da şampiyon olacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Hakem kararlarına da tepki gösteren Öztürk, bazı pozisyonların kendilerini üzdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Takımımızın önemli oyuncularından birine faul olmayan pozisyonda sarı kart gösterildi. Bu kararın oyunun düzenini etkilediğini düşünüyoruz. Ayrıca attığımız üçüncü golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesini anlamakta zorlanıyoruz. VAR incelemesine rağmen net bir çizim göremedik. Benzer pozisyonlarda farklı kararlar verilmesi soru işaretleri oluşturuyor."

Öztürk, federasyona da çağrıda bulunarak, ofsayt uygulamalarındaki tartışmaların giderilmesi gerektiğini belirtti.

Ligde kalan maçlara odaklandıklarını ifade eden Öztürk, "Kimin ikinci ya da üçüncü olacağıyla ilgilenmiyoruz. Biz sadece kendi maçlarımızı kazanarak şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

