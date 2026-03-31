Ümit Millî Takımımız, Teknik Direktör Egemen Korkmaz'ın rahatsızlandığı maçta Hırvatistan'a 3-0 mağlup oldu. Ay yıldızlılar; Demir Ege, Semih Kılıçsoy ve Cihan Çanak'ın kırmızı kart görmesiyle müsabakayı 8 kişi tamamladı.

Ümit Millî Takımımız, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçında Hırvatistan ile karşılaştı.

MİLLİLER 3 GOLLE KAYBETTİ

Osijek şehrinde bulunan Opus Arena'da oynanan müsabakada 8 kişi kalan milliler, Hırvatistan'a 3-0 mağlup oldu.

Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Fabijan Krivak, 53. dakikada Adriano Jagusic ve 90. dakikada Branimir Mlacic kaydetti.

MAÇI 8 KİŞİ TAMAMLADIK

U21 Milli Takımı; 35. dakikada Demir Ege, 73. dakikada Semih Kılıçsoy ve 74. dakikada Cihan Çanak'ın kırmızı kart görmesiyle 8 kişi kaldı.

Milliler, bu yenilgiyle 11 puanda kaldık. Grupta bir maçı eksik olan Hırvatistan ise puanını 13'e yükselterek liderliği aldı.

Ümit Millilerimiz, bir sonraki maçını Macaristan ile içeride oynayacak. Hırvatlar ise Litvanya deplasmanına gidecek.

