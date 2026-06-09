Anadolu Ajansı
NBA finalinde Wembanyama şov: Spurs seriyi 2-1'e getirdi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinin 3'ncü maçında San Antonio Spurs, deplasmanda New York Knicks'i 115-111 yenerek, seride durumu 2-1 yaptı.
Özetle DinleNBA finalinde Wembanyama şov: Spurs seriyi 2-1'e g...
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Spor az önce
NBA final serisi 3'üncü maçında San Antonio Spurs, Madison Square Garden'da New York Knicks'i 115-111 mağlup ederek, seride ilk galibiyetini aldı.
- Victor Wembanyama 32 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle Spurs'ün galibiyetinde öne çıktı.
- Spurs'te Stephon Castle 23, Dylan Harper 13, De'Aaron Fox ve Julian Champagnie 12'şer sayı kaydetti.
- Knicks'te Jalen Brunson 32, OG Anunoby 28 ve Josh Hart 16 sayıyla maçı tamamladı.
- Serinin dördüncü maçı 11 Haziran Perşembe gecesi yine Madison Square Garden'da oynanacak.
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NBA'de final serisi heyecanı devam ediyor. San Antonio Spurs, Madison Square Garden'daki karşılaşmada New York Knicks'i 115-111 mağlup etti.
Victor Wembanyama; 32 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle Spurs'ün final serisindeki ilk galibiyetinde başrolü oynayan isim oldu. Konuk ekipte Stephon Castle 23, Dylan Harper 13, De'Aaron Fox ve Julian Champagnie ise 12'şer sayı kaydetti.
Knicks'te Jalen Brunson 32, OG Anunoby 28 ve Josh Hart ise 16 sayıyla maçı tamamladı.
Serinin 4'ncü maçı, 11 Haziran Perşembe gecesi yine Madison Square Garden'da oynanacak.
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