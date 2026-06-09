Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinin 3'ncü maçında San Antonio Spurs, deplasmanda New York Knicks'i 115-111 yenerek, seride durumu 2-1 yaptı.

NBA'de final serisi heyecanı devam ediyor. San Antonio Spurs, Madison Square Garden'daki karşılaşmada New York Knicks'i 115-111 mağlup etti.

Victor Wembanyama; 32 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle Spurs'ün final serisindeki ilk galibiyetinde başrolü oynayan isim oldu. Konuk ekipte Stephon Castle 23, Dylan Harper 13, De'Aaron Fox ve Julian Champagnie ise 12'şer sayı kaydetti.

Victor Wembanyama

Knicks'te Jalen Brunson 32, OG Anunoby 28 ve Josh Hart ise 16 sayıyla maçı tamamladı.

Serinin 4'ncü maçı, 11 Haziran Perşembe gecesi yine Madison Square Garden'da oynanacak.

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