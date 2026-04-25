Ve özlemle beklenen karar açıklandı… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, motor sporlarının en prestijli ve dünyanın yakından takip ettiği Formula 1’in 2027 yılından itibaren takvimde yer alacağını açıkladı.

GÜVEN GÖSTERGESİ

Erdoğan ”Yarışseverlerin gözdesi olan İstanbul Park, 2027-2031 yılları arasında tam 5 dönem boyunca göz dolduran, heyecanlı, seyir zevki yüksek yarışlara ev sahipliği yapacaktır. Türkiye’nin Formula 1 takvimine tekrar dahil edilmesini ülkemizin güçlü organizasyon kabiliyetine, modern spor ve sağlık altyapısına, Türk milletinin misafirperverliğine duyulan büyük güvenin yeni bir işareti olarak görüyorum” dedi.

Nerede kalmıştık! Formula 1 müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

HAFIZALARA KAZINDI

Erdoğan “Yarışlar ülkemizde 19 milyon civarında kişiye ulaşırken, sosyal medyada yaklaşık 7,5 milyon takipçi tarafından yakından izleniyor. 2005-2011 yılları arasında 7 yarış, korona döneminde 2020 ve 2021’de 2 yarış olmak üzere toplam 9 kez Formula 1’e ev sahipliği yaptık. Efsanevi yarışlar, unutulmaz olaylar, kırılması güç rekorlar İstanbul Park’ı Formula 1’in en gözde pistlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Her açıdan kusursuz bir organizasyonla yarışlara ev sahipliği yapacağız” İfadesini kullandı.

Bölgesel gelişmeler nedeniyle bazı Orta Doğu yarışlarının iptal edilmesinin ardından Türkiye şampiyona için çok güvenli ve değerli hâle geldi.

KISA KISA…

8. virajı heyecan verici olan İstanbul’daki ilk yarışı Raikkonen aldı.

İstanbul yarışlarının en fazla kazananı Felipe Massa (3).

Hamilton 2020’de şampiyonluğunu İstanbul’da ilan etti.

3 MİLYAR DOLAR BEKLENİYOR! EKONOMİ DE CANLANACAK

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonu olan Formula 1, pistteki heyecanın çok ötesinde, devasa bir ekonomik sıçrama anlamına geliyor. 50 bin gence anında istihdam sağlanacak, sokağa sıcak döviz gelecek, ülkeye çevreci teknoloji mirası bırakacak olan bu organizasyon ülkemize tahmini olarak 3 milyar dolarlık dev bir pazarın kapılarını açacak. Sponsorlukların yanı sıra mahalle esnafından konaklama tessislerine kadar her alanda canlılık olacak. Ki F1 için gelen turistin normal turistten 7 kat daha fazla harcama yapması dikkate değer.

HAZIRIZ

Formula 1 Türkiye GP Tanıtım Programı, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirildi. Ve ofisin bahçesinde F1 aracıyla poz verildi.

