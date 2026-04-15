Santos'un Brezilyalı süperstarı Neymar, Copa Sudamericana kapsamında oynanan Recoleta müsabakasının ardından kendi taraftarlarıyla tartışma yaşadı. Tribünden atılan laflara cevap veren Neymar, basın toplantısında, "Bu şekilde saldırıya uğradığımda bunu kabul etmem" sözleriyle isyan etti.

Copa Sudamericana kapsamında oynanan mücadelede Recoleta ile 1-1 berabere kalan Santos'ta taraftarlar başta Neymar olmak üzere takıma tepki gösterdi.

Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; Brezilyalı yıldız, Recoleta karşılaşmasında hem sahada hem de maç sonunda yaşananlarla gündeme geldi.

TRİBÜNDE GERGİNLİK

Tribünden bir taraftarın Neymar'a "Daha fazla çalışmalıydın, biraz kilolusun" şeklindeki sözleri, yıldız oyuncuyu çileden çıkarırken Neymar'ın da bu sözlere sert şekilde karşılık verdiği belirtildi. Taraftarların sözlerine cevap veren Neymar, "Her şeyi ben mi yapayım? Sus! Ben burada hayatımı veriyorum, bana saygı göster" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Santos - Recoleta

"BUNU KABUL EDEMEM"

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında yaşananlar hakkında konuşan Neymar, "i. Futbol ve bu kulüp için her şeyimi veriyorum, hatta vermemem gerekenden fazlasını" ifadelerini kullandı.

GÖZLER MİLLİ TAKIM KARARINDA

Öte yandan, Neymar'ın geleceğiyle ilgili en önemli gündem maddesi ise milli takım çağrısı. Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin 18 Mayıs'a kadar karar vermesi bekleniyor. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fiziksel olarak hazırsa mutlaka kadroya alınmalı" diyerek yıldız oyuncuya destek verdi.

