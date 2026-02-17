İngiliz futbolunun en üst seviye organizasyonu Premier Lig'de oyunculara oruçlarını maç esnasında açma izni verilecek. İngiltere Futbol Ligi'nin (English Football League) alt kategorilerinde de yapılan uygulama, ilk olarak 2021 yılında gerçekleştirilmişti.

Premier Lig'de Ramazan ayı boyunca Müslüman oyuncuların oruçlarını açmaları için maçlar kısa süreliğine durdurulacak.

BBC'nin haberine göre; orucunu açması gereken futbolcu olup olmadığı maç öncesinde öğrenilecek ve bu oyuncuların oruçlarını açabilmesi için iftar vaktinde karşılaşmaya ara verilecek.

"SU MOLASI VE TAKTİKSEL MOLA OLMAYACAK"

Maçın kale vuruşu, serbest vuruş veya taç atışı sırasında en uygun anda durdurulacağının belirtildiği haberde, "Takımlar ve maç görevlileri, ara verilmesi gerekip gerekmediğini önceden görüşecek ve duraklama için yaklaşık bir zaman üzerinde anlaşacak ve bu arayı takımlar su molası veya taktiksel mola olarak kullanılmayacak" denildi.

