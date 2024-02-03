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    • Sacha Boey ilk maçına çıktı! Bayern Münih 3 puanı kaptı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Sacha Boey ilk maçına çıktı! Bayern Münih 3 puanı kaptı
    Sacha Boey, Bayern Münih, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray'dan 30 milyon euroya Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, ilk maçına çıktı. Şampiyonluk yarışında Bayern Leverkusen'in gerisinde bulunan Münih, 3 puana ikinci yarıda ulaştı.

    Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Bayern Münih, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 3-1 yendi.

    Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri, 45. dakikada Aleksandar Pavlovic, 70. dakikada Harry Kane ve 86. dakikada Matthijs de Ligt attı. Konuk takımın tek golü, 35. dakikada Nico Elvedi'den geldi.

    Sacha Boey ilk maçına çıktı! Bayern Münih 3 puanı kaptı

    SACHA BOEY İLK DEFA SAHNE ALDI

    Galatasaray'dan transfer edilen Sacha Boey, 62. dakikada oyuna girerek Bayern Münih formasıyla ilk maçına çıktı.

    Lider Bayer Leverkusen ise Darmstadt 98 deplasmanında Nathan Tella'nın 33 ve 52. dakikalarda kaydettiği gollerle 2-0 kazandı.

    Bundesliga'da Bayer Leverkusen, 52 puanla zirvedeki yerini korudu. Bayern Münih ise liderin iki puan gerisinde takibini sürdürdü.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Sacha BoeyBayern Münih
    Haberler > Spor > Sacha Boey ilk maçına çıktı! Bayern Münih 3 puanı kaptı
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