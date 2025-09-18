Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: 6 maçta 19 gol

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta mücadelesine 6 maçla devam edildi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter'in deplasmanda Ajax'ı 2-0 yendiği maça 2 asistle damga vurdu. Galatasaray'ın rakiplerinden Liverpool ise Anfield Road'da ağırladığı Atletico Madrid'i 90+3'te bulduğu golle devirdi.

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasının ikinci günü 6 karşılaşmaya sahne oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: 6 maçta 19 gol - 1. Resim

HAKAN'DAN 2 ASİST

Ajax'ın Johan Cruijff Stadı'nda oynanan karşılaşmada, 42'nci dakikada milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde iyi yükselen Marcus Thuram, İtalya temsilcisi Inter'i öne geçirdi. 47'nci dakikada bir köşe vuruşu daha kazanan İtalyan ekibinde topun başına tekrar Hakan geçti. Milli yıldızın ortasında yine yükselen isim Thuram oldu ve skoru 2-0'a getirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: 6 maçta 19 gol - 2. Resim

LIVERPOOL UZATMADA KAZANDI

İngiliz ekibi Liverpool, Anfield Road Stadı'nda İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i ağırladı. Maça hızlı başlayan Liverpool, 4'üncü dakikada Andy Robertson ve 6'ncı dakikada Mohamed Salah ile 2-0 öne geçti. İspanya temsilcisi, 45+3 ve 81'inci dakikada Marcos Llorente'nin golleriyle maçta beraberliği yakaladı. 90+3'te sahneye çıkan Virgil van Dijk, attığı kafa golüyle maçın skorunu belirledi.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: 6 maçta 19 gol - 3. Resim

DEVLER LİGİ'NDE TOPLU SONUÇLAR

​​​​​​​Olympiacos (Yunanistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0
Slavia Praha (Çekya)-Bodo/Glimt (Norveç): 2-2
Paris Saint-Germain (Fransa)-Atalanta (İtalya): 4-0
Bayern Münih (Almanya)-Chelsea (İngiltere): 3-1
Liverpool (İngiltere)-Atletico Madrid (İspanya): 3-2
Ajax (Hollanda)-İnter (İtalya): 0-2

 

