Şampiyonlar Ligi'nde gollü gece! Play-off turuna yükselen takımlar belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen takımlar belli oldu. Bu gece oynanan 10 karşılaşmada 36 gol atıldı. İşte sonuçlar...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 3. eleme turu, 10 rövanş maçıyla sona erdi.
Fenerbahçe, Fransız ekibi Nice'i iki maçta da 2-0'lık skorlarla yenen Portekiz temsilcisi Benfica ile play-off turunda karşılaşacak.
Karabağ, Kopenhag, Rangers, Pafos, Club Brugge, Ferencvaros, Kızılyıldız ve Kairat Almaty de play-off'a yükseldi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Karabağ (Azerbaycan) - Shkendija (Kuzey Makedonya): 5-1 (1-0)
Fenerbahçe - Feyenoord (Hollanda): 5-2 (1-2)
Kopenhag (Danimarka) - Malmö (İsveç): 5-0 (0-0)
Viktoria Plzen (Çekya) - Rangers (İskoçya): 2-1 (0-3)
Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-0 (1-0)
Club Brugge (Belçika) - Salzburg (Avusturya): 3-2 (1-0)
Slovan Bratislava (Slovakya) - Kairat Almaty (Kazakistan): 1-0 (0-1) Penaltılarla: 3-4 Kairat kazandı
Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan): 3-0 (0-0)
Kızılyıldız (Sırbistan) - Lech Poznan (Polonya): 1-1 (3-1)
Benfica (Portekiz) - Nice (Fransa): 2-0 (2-0)