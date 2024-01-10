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    • - Güncelleme Tarihi:

    SON DAKİKA || FENERBAHÇE BONUCCİ TRANSFER ETTİ Mİ? Bonucci Fenerbahçe’ye transfer oldu mu? Fenerbahçe'den resmi açıklama!

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Şampiyonluk yarışında avantaj sağlamak isteyen ve bu konuda çalışmlarını sürdüren Fenerbahçe, transfer dönemine hızlı girmeye hazırlanıyor. Juventus ile özleşleşmiş ve son olarak Union Berlin forması giyen İtalyan yıldız Leonardo Bonucci transferindeki gelişmeler merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe Bonucci’yi transfer etti mi? Fenerbahçe Bonucci’yle anlaştı mı? Bonucci Fenerbahçe’ye transfer oldu mu?

    SON DAKİKA || FENERBAHÇE BONUCCİ TRANSFER ETTİ Mİ? Bonucci Fenerbahçe’ye transfer oldu mu? Fenerbahçe&#039;den resmi açıklama!
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sezon başı Tadic, Dzeko, Szymanski ve Cengiz Ünder gibi isimleri kadrosuna katarak transfer döneminde adından söz ettiren Fenerbahçe, ara transfer dönemine damga vurmaya hazırlanıyor. Defansı da tecrübeli bir isimle güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekip, Union Berlin forması giyen Leonardo Bonucci ile anlaşıp, anlaşmadığı merak konusu oldu. Konuya ilişkin birçok futbolsever Fenerbahçe Bonucci’yle anlaştı mı? Bonucci Fenerbahçe’ye transfer oldu mu? Fenerbahçe resmi açıklama! Fenerbahçe Bonucci’yi duyurdu! gibi konularda araştırma yapmakta. İşte tüm detaylar;

    FENERBAHÇE BONUCCİ’Yİ TRANSFER ETTİ Mİ?

    Fenerbahçe, Leonardo Bonucci’nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Union Berlin ile yaptığı görüşmeler sonrası anlaşmaya vardı.

    SON DAKİKA || FENERBAHÇE BONUCCİ TRANSFER ETTİ Mİ? Bonucci Fenerbahçe’ye transfer oldu mu? Fenerbahçe'den resmi açıklama!

    FENERBAHÇE’DEN BONUCCİ İÇİN RESMİ AÇIKLAMA!

    Fenerbahçe, Leonardo Bonucci için resmi açıklamada “Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır. İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Fenerbahçe Spor Kulübü” ifadelerini kullandı.

    SON DAKİKA || FENERBAHÇE BONUCCİ TRANSFER ETTİ Mİ? Bonucci Fenerbahçe’ye transfer oldu mu? Fenerbahçe'den resmi açıklama!

    BONUCCİ İSTANBUL'A GELDİ Mİ?

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci'nin, TSİ ile 18:30'da İstanbul'da olması bekleniyor. 

    BONUCCİ FENERBAHÇE'DEN NE KADAR ALACAK?

    Fenerbahçe'yle 6 aylık sözleşme imzalaması beklenen Leonardo Bonucci, sarı-lacivertlilerden 1.2 milyon euro alacak. 

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    FenerbahçeBonucci
    Haberler > Spor > SON DAKİKA || FENERBAHÇE BONUCCİ TRANSFER ETTİ Mİ? Bonucci Fenerbahçe’ye transfer oldu mu? Fenerbahçe'den resmi açıklama!
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