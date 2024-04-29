Süper Lig 34. hafta sonuçları ve puan durumu
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Süper Lig'in 34. haftası bu akşam oynanan Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçıyla tamamlandı. Lider Galatasaray, son 4 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde girdi.
Süper Lig'de 34. hafta maçları geride kaldı.
Lider pozisyonunda olan Galatasaray, 93 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde yer aldı.
Küme düşmesi kesinleşen İstanbulspor'un haricinde Pendikspor, Hatayspor ve Gaziantep FK ateş hattında yer alan takımlar oldu.
SÜPER LİG 34. HAFTA SONUÇLARI
Adana Demirspor-Galatasaray: 0-3
Kasımpaşa-Samsunspor: 1-0
Sivasspor-Konyaspor: 1-0
Hatayspor-Başakşehir:1-2
Fenerbahçe-Beşiktaş:2-1
Pendikspor- Kayserispor:1-2
Alanyaspor-İstanbulspor:6-0
Çaykur Rizespor-Ankaragücü:2-2
Trabzonspor-Gaziantep FK:4-2
Fatih Karagümrük-Antalyaspor:4-1
SÜPER LİG 35. HAFTA PROGRAMI
3 Mayıs Cuma:
20.00 Ankaragücü- Alanyaspor (Eryaman)
20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)
4 Mayıs Cumartesi:
16.00 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Kayserispor-Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)
19.00 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
5 Mayıs Pazar:
16.00 Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Gaziantep FK- Hatayspor (Kalyon)
19.00 Galatasaray- Sivasspor (RAMS Park)
6 Mayıs Pazartesi:
20.00 Antalyaspor-Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
SÜPER LİG 2023 - 2024 SEZONU PUAN DURUMU