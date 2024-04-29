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Süper Lig 34. hafta sonuçları ve puan durumu

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Süper Lig 34. hafta sonuçları ve puan durumu

Spor Haberleri

Süper Lig'in 34. haftası bu akşam oynanan Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçıyla tamamlandı. Lider Galatasaray, son 4 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde girdi.

Süper Lig'de 34. hafta maçları geride kaldı.

Lider pozisyonunda olan Galatasaray, 93 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde yer aldı.

Küme düşmesi kesinleşen İstanbulspor'un haricinde Pendikspor, Hatayspor ve Gaziantep FK ateş hattında yer alan takımlar oldu.

Süper Lig 34. hafta sonuçlar ve puan durumu - 1. Resim

SÜPER LİG 34. HAFTA SONUÇLARI

Adana Demirspor-Galatasaray: 0-3

Kasımpaşa-Samsunspor: 1-0

Sivasspor-Konyaspor: 1-0

Hatayspor-Başakşehir:1-2

Fenerbahçe-Beşiktaş:2-1

Pendikspor- Kayserispor:1-2

Alanyaspor-İstanbulspor:6-0

Çaykur Rizespor-Ankaragücü:2-2

Trabzonspor-Gaziantep FK:4-2

Fatih Karagümrük-Antalyaspor:4-1

Süper Lig 34. hafta sonuçlar ve puan durumu - 2. Resim

SÜPER LİG 35. HAFTA PROGRAMI

3 Mayıs Cuma:

20.00 Ankaragücü- Alanyaspor (Eryaman)

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)

4 Mayıs Cumartesi:

16.00 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Kayserispor-Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

5 Mayıs Pazar:

16.00 Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Gaziantep FK- Hatayspor (Kalyon)

19.00 Galatasaray- Sivasspor (RAMS Park)

6 Mayıs Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

SÜPER LİG 2023 - 2024 SEZONU PUAN DURUMU

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Düzenleyen:  - Spor
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