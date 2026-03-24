Alanyaspor (2016-2018) ve Beşiktaş (2018-2019) formaları da giyen Vagner Love, emeklilik kararı aldı. Son maçına çıkacak 41 yaşındaki santrforun, futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük kariyerine başlayacağı kulüp belli oldu. Love, Alanyaspor'da 2016-2017 sezonunda gol kralı olmuştu.

Brezilya kulübü Retro FC'de mücadele eden Vagner Love, futbola veda etmeye hazırlanıyor. Sosyal medya hesabından "Son bölüm" başlığıyla yaptığı açıklamayla emeklilik kararını duyuran deneyimli futbolcu, son maçının ardından kariyerinde yeni bir sayfa açacak.

RETRO'DA YARDIMCI ANTRENÖR OLACAK

Globo'da yer alan habere göre; Vagner Love, Retro'nun 28 Mart Cumartesi günü Ceara ile oynayacağı maçta son defa sahaya çıkacak. Yıldız oyuncunun, bu mücadelenin ardından takımda yardımcı antrenör olarak göreve başlayacağı aktarıldı.

850 MAÇTA 372 GOL ATTI

Futbola 2002 yılında Palmeiras'ta başlayan Vagner Love, sırasıyla CSKA Moskova, Flamengo, SD Luneng, Corinthians ve Monaco formaları giydi. 2016'da Alanyaspor'a transfer olan Brezilyalı golcü, Süper Lig'de Beşiktaş'ın başarısı için de mücadele etti. Love, Türkiye kariyerinin ardından Corinthians, Kairat, Midtjylland, Sport Recife, Atletico-Go, Avai ve Retro'da oynadı.

Vagner Love, Alanyaspor formasıyla 2016-2017 sezonunda Süper Lig gol kralı olmuştu.

41 yaşındaki oyuncu, 24 yıllık profesyonel kariyeri boyunca 850 maça çıktı ve 372 gol, 124 asistlik performans sergiledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası