Süper Lig şampiyonu satılıyor! İngiliz devi Manchester City ile birleşecekler

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin sahiplerinden City Group'un Türkiye'den futbol takımı satın alacağı belirtildi. İşte o kulüp...

2019-2020 Süper Lig şampiyonu Başakşehir'in Manchester City'nin bünyesine geçeceği iddia edildi.

İngiliz medyasından The Guardian, "Başakşehir Futbol kulubü, Manchester City'nin de sahibi olan City grubuna satışının ön protokolü imzalanmak üzere" haberiyle günün flaş gelişmesini duyurdu.

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın bu akşam oynanan Manchester City - Chelsea maçını stadyumdan izleyerek fotoğraf paylaşması sporseverlerin kafasını karıştırdı.

CİTY GROUP, BAŞAKŞEHİR'İ SATIN MI ALACAK?

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan haberlerin yeniden gündeme gelmesi gözleri Başakşehir kulübüne çevirdi.

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın konuyla ilgili açıklama yapıp, yapmayacağı merakla bekleniyor.