Türk futbolunda yeni teknoloji! ASELSAN ve TFF'den dev iş birliği: Kayıtlar 5 yıl saklanacak

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Futbol Federasyonu, yaka kamerası uygulamasının ilk olarak 8 Ağustos tarihinde oynanan Gaziantep FK-Galatasaray müsabakasında denendiğini belirtti. TFF temsilcisinin taktığı yaka kamerasıyla anlık görüntüler kayıt altına alındı.

"SESLİ GÖRÜNTÜLER 5 YIL SAKLANACAK"

7 stadyumda kurulumu tamamlanan kameraların 4'üncü hakemler tarafından da takılacağı ve otomatik olarak çekilen sesli görüntü kayıtlarının 5 yıl süreyle saklanacağı aktarıldı.

"TÜM STADYUMLARDA DEVREYE ALINACAK"

TFF'nin internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: