Türk futbolunda yeni teknoloji! ASELSAN ve TFF'den dev iş birliği: Kayıtlar 5 yıl saklanacak

Türk futbolunda yeni teknoloji! ASELSAN ve TFF'den dev iş birliği: Kayıtlar 5 yıl saklanacak

- Güncelleme:
Türk futbolunda yeni teknoloji! ASELSAN ve TFF&#039;den dev iş birliği: Kayıtlar 5 yıl saklanacak
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1'nci Lig maçlarında yaka kamerası uygulamasını hayata geçirdi. ASELSAN tarafından üretilen ODAKAN Yaka Kamerası teknolojisi, ilk olarak 8 Ağustos'ta Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan sezonun açılış karşılaşmasında uygulandı.

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Futbol Federasyonu, yaka kamerası uygulamasının ilk olarak 8 Ağustos tarihinde oynanan Gaziantep FK-Galatasaray müsabakasında denendiğini belirtti. TFF temsilcisinin taktığı yaka kamerasıyla anlık görüntüler kayıt altına alındı.

Süper Lig'de yeni teknoloji! ASELSAN ve TFF'den dev iş birliği: Kayıtlar 5 yıl saklanacak - 1. Resim

"SESLİ GÖRÜNTÜLER 5 YIL SAKLANACAK"

7 stadyumda kurulumu tamamlanan kameraların 4'üncü hakemler tarafından da takılacağı ve otomatik olarak çekilen sesli görüntü kayıtlarının 5 yıl süreyle saklanacağı aktarıldı.

"TÜM STADYUMLARDA DEVREYE ALINACAK"

TFF'nin internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Yarım asırdır çığır açan teknolojiler geliştiren milli gururumuz ASELSAN tarafından üretilen ODAKAN Yaka Kamerası, ilk olarak 8 Ağustos tarihinde Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan sezonun açılış müsabakasında uygulandı. Kent güvenliği çözümleri kapsamında geliştirilerek Türkiye'de uzun yıllardır kullanımda olan ODAKAN Yaka sisteminin, Türkiye Futbol Federasyonu ve ASELSAN iş birliğiyle Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1'inci Lig'de yer alan tüm kulüplerin stadyumlarında devreye alınması planlanıyor. İlk etapta İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Beşiktaş Park ve FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin de aralarında bulunduğu 7 stadın yanı sıra Gaziantep Stadyumu'nda teknolojik kurulumlar tamamlandı."

