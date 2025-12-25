Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'te forma giyen Karadağlı futbolcu Armisa Kuc, ülkesinde yılın futbolcusu seçildi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'ten Armisa Kuc, ülkesi Karadağ'da yılın en iyi futbolcu ödülünü aldı.

KULÜP TEBRİK ETTİ

Kulübün Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'de yılın forveti ve gol kraliçesi Armisa Kuc, ülkesinde yılın en iyi futbolcusu ödülünü kazandı. Armisa'yı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadelerine yer verildi.

LİGDE GOL KRALİÇESİ OLDU

Armisa Kuc, 2023-2024 sezonunda 25 gol, 2024-2025 sezonunda da 30 gol atarak ligde gol kraliçesi olmuştu. Üst üste iki sezon gol kraliçesi ünvanını elde eden Armisa Kuc, bu sezon da 8 gol kaydetti.

