Fenerbahçe'de performansıyla göz dolduran Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, yönetime İstanbul'da mutlu olduğunu belirterek maaşında yarıdan fazla indirime gitti.

Fenerbahçe'deki performansıyla dikkat çeken Anderson Talisca'dan sarı lacivertli yönetime sevindirici bir haber geldi.

MAAŞINDA BÜYÜK İNDİRİM

TRT Spor'un haberine göre; Brezilyalı futbolcu, İstanbul'da mutlu olduğunu yönetime iletirken maaşında yarıdan fazla indirime gitmeye karar verdi.

BİRÇOK TAKIM TAKİPTE

Ayrıca birçok takımın da Talisca'nın durumunu araştırdığı öğrenildi. Yönetimin bu konuda şubat ayı içerisinde bir girişim beklediği de gelen bilgiler arasında...

21 GOLE KATKI YAPTI

Brezilyalı oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 32 maçta görev yaptı ve 17 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

