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    Trabzon'da Zaha'nın gecesi, Aslan zirveye yeniden ortak oldu (Trabzonspor - Galatasaray: 1-5 Maç Sonucu)

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Galatasaray, Fenerbahçe'nin evinde 2 puan kaybettiği Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'u 1-5 mağlup ederek zirvede puanları yeniden eşitledi. Wilfried Zaha 2 gol, 1 asistle eleştirilere yanıt verdi. Trabzon'da farkı açan goller Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

    Trabzon&#039;da Zaha&#039;nın gecesi, Aslan zirveye yeniden ortak oldu (Trabzonspor - Galatasaray: 1-5 Maç Sonucu)
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray zorlu geçmesi beklenen Trabzonspor deplasmanında 3 puanı 5 golle alarak şampiyonluk mesajı verdi. Zaha'nın 90'da attığı 3. gol VAR'a takıldı...

    Sarı-kırmızılılar mücadeleden 5-1'lik skorla galip ayrıldı ve puanını 54'e yükseltti. Fenerbahçe'nin evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından Aslan, Trabzon deplasmanından aldığı 3 puanla sarı-lacivertlilerle zirvede puanları eşitledi.

    Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında perşembe günü RAMS Park'ta İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

    ZAHA ÜÇLEMEYE YAKLAŞTI

    Galatasaray'ın Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha, Icardi'nin yerinde oynadığı maçta 2 gol, attı, 1 asist yaptı, 3. golü VAR'a takıldı.  Zaha mücadelenin 13 ve 61. dakikalarında rakip fileleri havalandırdı. Deneyimli futbolcu ayrıca Kaan Ayhan'ın golünde de asist yaptı.

    31 yaşındaki oyuncu böylece Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında da 1 kez fileleri havalandıran Zaha'nın bu sezon toplam 9 golü bulunuyor.

    Karşılaşmaya 11'de başlayan Wilfried Zaha 90 dakika sahada kaldı.

    KEREM AKTRÜKOĞLU 10 GOLE ULAŞTI

    Galatasaray'ın son 2 golünü atan Kerem Aktürkoğlu bu sezonki 10. golünü kaydetti. 25 yaşındaki futbolcu bu gollerin 7'sini Süper Lig'de, 3'ünü UEFA Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde attı.

    Trabzon'da Zaha'nın gecesi, Aslan zirveye yeniden ortak oldu (Trabzonspor - Galatasaray: 1-5 Maç Sonucu)

    Trabzon'da Zaha'nın gecesi, Aslan zirveye yeniden ortak oldu (Trabzonspor - Galatasaray: 1-5 Maç Sonucu)

    Trabzon'da Zaha'nın gecesi, Aslan zirveye yeniden ortak oldu (Trabzonspor - Galatasaray: 1-5 Maç Sonucu)

    Stat: Papara Park

    Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Erdem Bayık, Mustafa Sarvanlar

    Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Baniya (Dk. 46 Mehmet Can Aydın), Benkovic (Dk. 64 Bakasetas), Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bardhi (Dk. 79 Umut Güneş), Visca, Fountas (Dk. 84 Göktan Gürpüz), Enis Destan

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı (Dk. 45 Sanchez), Kaan Ayhan (Dk. 76 Tete), Torreira (Dk. 76 Ndombele), Kerem Demirbay (Dk. 76 Berkan Kutlu), Barış Alper Yılmaz, Mertens (Dk. 82 Icardi), Kerem Aktürkoğlu, Zaha

    Goller: Dk. 13 ve 61 Zaha, Dk. 64 Kaan Ayhan, Dk. 80 ve 90+5 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray) Dk. 79 Enis Destan (Trabzonspor)

    Sarı kartlar: Dk. 38 Baniya (Trabzonspor), Dk. 51 Torreira, Dk. 66 Abdülkerim Bardakçı (Yedek kulübesinden), Dk. 72 Nelsson, Dk. 90 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GalatasarayTrabzonsporWilfried ZahaKaan Ayhan
    Haberler > Spor > Trabzon'da Zaha'nın gecesi, Aslan zirveye yeniden ortak oldu (Trabzonspor - Galatasaray: 1-5 Maç Sonucu)
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