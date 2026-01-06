Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı renklerine bağlayan, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı eski oyuncusu Mert Günok ile büyük oranda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, devre arası çalışmalarına hız verdi. TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da forma giyen Adem Yeşilyurt için temaslarını sürdüren sarı-lacivertlilerde, transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Karşıyaka’nın 18 yaşındaki kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt, ara transfer döneminde adından sıkça söz ettiriyor. Bu sezon forma giydiği 9 maçın 5’inde ilk 11’de sahaya çıkan, sahada kaldığı 560 dakikada bir gol ve 2 asistlik performans sergileyen genç oyuncu, birçok kulübün ilgisini çekmeyi başardı.

Adem Yeşilyurt

TRABZONSPOR'UN TEKLİFİNE RET

Yurt içi ve yurt dışından pek çok takım, Yeşilyurt için Karşıyaka ile temas kurarken, ilk somut adımı Trabzonspor attı. İzmir’de yapılan görüşmelerde taraflar, bonservis konusunda anlaşma sağlanamadı. Görüşmelerin durma noktasına gelmesinin ardından Fenerbahçe devreye girdi.

BONSERVİS BİR MİLYON EURO

Karşıyaka, sarı-lacivertli kulübün yaklaşık bir milyon euro bonservis teklifine olumlu yaklaştı. 18 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transferinin en geç önümüzdeki hafta resmiyete kavuşması bekleniyor.

Adem yeşilyurt, Karşıyaka altyapısında yetişti

SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Karşıyaka’nın, transferin gerçekleşmesi halinde sonraki satıştan pay talep ettiği ve Adem’in, sezon sonuna kadar yeşil-kırmızı formayı giyeceği öğrenildi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Beşiktaş ile Fenerbahçe anlaştı: Çifte transfer için tüm şartlar belli oldu

Haberle İlgili Daha Fazlası