Trabzonspor da 18'lik yeteneğin peşinde: Fenerbahçe, 3'üncü Lig'den transfer yapıyor
Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı renklerine bağlayan, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı eski oyuncusu Mert Günok ile büyük oranda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, devre arası çalışmalarına hız verdi. TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da forma giyen Adem Yeşilyurt için temaslarını sürdüren sarı-lacivertlilerde, transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
- Karşıyaka'nın genç yeteneği Adem Yeşilyurt, performansıyla birçok kulübün ilgisini çekti.
- Trabzonspor'un transfer teklifi, bonservis konusunda anlaşılamadığı için kabul edilmedi.
- Fenerbahçe, Yeşilyurt için yaklaşık 1 milyon euro önerdi. Karşıyaka, teklife olumlu yaklaştı.
- Yeşilyurt, sezon sonuna kadar Karşıyaka'da forma giyecek ve Karşıyaka, sonraki satıştan pay talep ediyor.
Karşıyaka’nın 18 yaşındaki kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt, ara transfer döneminde adından sıkça söz ettiriyor. Bu sezon forma giydiği 9 maçın 5’inde ilk 11’de sahaya çıkan, sahada kaldığı 560 dakikada bir gol ve 2 asistlik performans sergileyen genç oyuncu, birçok kulübün ilgisini çekmeyi başardı.
TRABZONSPOR'UN TEKLİFİNE RET
Yurt içi ve yurt dışından pek çok takım, Yeşilyurt için Karşıyaka ile temas kurarken, ilk somut adımı Trabzonspor attı. İzmir’de yapılan görüşmelerde taraflar, bonservis konusunda anlaşma sağlanamadı. Görüşmelerin durma noktasına gelmesinin ardından Fenerbahçe devreye girdi.
Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: Davada karar çıktı
BONSERVİS BİR MİLYON EURO
Karşıyaka, sarı-lacivertli kulübün yaklaşık bir milyon euro bonservis teklifine olumlu yaklaştı. 18 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transferinin en geç önümüzdeki hafta resmiyete kavuşması bekleniyor.
SONRAKİ SATIŞTAN PAY
Karşıyaka’nın, transferin gerçekleşmesi halinde sonraki satıştan pay talep ettiği ve Adem’in, sezon sonuna kadar yeşil-kırmızı formayı giyeceği öğrenildi.