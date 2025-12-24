Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, yenilgilerden ve özellikle oyundan memnun olmasa da umutlu. Bordo mavililer, devre arasında nokta atışı transferlere imza atarak eksikliklerini gidermeyi hedefliyor.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Corendon Alanyaspor’a 1-0 mağlup olarak 221 gün sonra kendi evinde kaybeden Trabzonspor, ligde de 11 maçlık yenilmezlik serisini G.Birliği karşısında devam ettiremedi. Teknik direktör Fatih Tekke, yenilgilerden duyduğu üzüntüyü dile getirse de özetinde verdiği mesaj “Avantaj kaybettik ancak değişen bir şey yok. Yarışta varız ve devam edeceğiz” şeklindeydi.

Ligin son iki haftasında Beşiktaş ile sahasında berabere kalan, Gençlerbirliği’ne 4-3 mağlup olan, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Alanyaspor’a evinde 1-0 yenilen Trabzonspor, son üç maçta aldığı 2 mağlubiyet, 1 beraberlikle yeni yıla mutsuz girse de Fatih Tekke “Eksiklerimizi biliyoruz ve panik yapmadan devre arasında nokta atışları ile bunları gidereceğimizi düşünüyorum” düşüncesinde.

