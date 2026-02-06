Trabzonspor, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Aral Şimşir için Midtjylland’a yaptığı teklifi 12+3 milyon avroya çıkardı.

Trabzonspor, Aral Şimşir için FC Midtjylland’ın kapısını tekrar çaldı. Bordo mavililer daha önce yaptığı 8,5 milyon avroluk teklifi 12+3 milyon avroya çıkardı.

KABUL EDİLİRSE İMZAYA GELECEK

Eğer Danimarka ekibi bu teklife olumlu cevap verirse, 23 yaşındaki kanat oyuncusu imzaya gelecek. Bu arada Kazeem Olaigbe ve Rayyan Baniya Konyaspor'a imza attı. Bordo mavililer iki transferden 4 milyon avro alacak ve sonraki satıştan yüzde 50 pay alacak.

