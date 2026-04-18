Trabzonspor'un konuğu Başakşehir: Fenerbahçe ile puan eşitleme şansı
Trabzonspor, Süper Lig’in 30'uncu haftasında Başakşehir'i konuk edecek. Bordo-mavili takım, rakibini mağlup etmesi halinde, Rizespor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe ile puanları eşitlemiş olacak.
Süper Lig’in 30'uncu haftasında Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, 19 Nisan Pazar günü saat 20.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.Müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi Burak Demirkıran olacak.
Bordo-mavililer, ligde 19 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu topladığı 64 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Turuncu-lacivertliler ise 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucu 47 puanla 5'inci sırada bulunuyor.
LİGDE 36'NCI RANDEVU
Trabzonspor ile Başakşehir, Süper Lig'de 36'ncı defa karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 35 maçta bordo-mavililer, 15 galibiyet elde ederken; Başakşehir, 10 defa sahadan galibiyetle ayrıldı. 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin 53 golüne, Başakşehir 41 golle cevap verdi.
TRABZON'DA 17 MAÇIN 7'Sİ BERABERE BİTTİ
Karadeniz ekibi ile Başakşehir arasında, Trabzon'da oynanan 17 maçta bordo-mavililer 6 galibiyet elde ederken; konuk ekip, 4 defa kazandı. 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin 19 golüne, Başakşehir 18 golle karşılık verdi.