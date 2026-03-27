Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı: Program açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakalarının programı belli oldu. Kupada son 8 takım; 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde mücadele edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının programını duyurdu.
0:00 0:00
1x
Kupada tek maç eleme üzerinden oynanacak çeyrek finalde program şöyle:
21 Nisan Salı
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
22 Nisan Çarşamba
20.30 Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği (RAMS Park)
23 Nisan Perşembe
18.45 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.45 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Beşiktaş'ın muhtemel Türkiye Kupası maçının tarihi değişti: TFF gerekçeyi açıkladı
