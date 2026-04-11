Anadolu Ajansı
Türkiye'de 2 yılda 3 kupa: Galatasaray'ın eski yıldızı, 38 yaşında emekli oldu
Galatasaray'da 2017-2019 arasında forma giyen ve Süper Lig'de 2 şampiyonluk yaşayan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges, 38 yaşında emeklilik karar aldığını duyurdu.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
- Brezilyalı orta saha oyuncusuFernando Reges, 38 yaşında futbolu bıraktı.
- Fernando, kariyerine ülkesinin Vila Nova takımında başladı. Porto, Manchester City, Galatasaray ve Sevilla gibi önemli kulüplerde forma giydi. Son olarak Brezilya ekibi Internacional'da oynadı.
- Feranndo,Galatasaray ile 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Süper Lig ve 2019'da Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.
FERNANDO'NUN KARİYERİ
Futbola ülkesinin Vila Nova (2005-2007) takımında başlayan Brezilyalı orta saha oyuncusu; Porto (2007-2014), Manchester City (2014-2017), Galatasaray (2017-2019) ve Sevilla (2019-2024) gibi Avrupa futbolunun önemli kulüplerinde forma giydikten sonra yeşil sahalara veda etti.
Son olarak Brezilya ekibi Internacional'da top koşturan Fernando Reges, sarı-kırmızılı formayla 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Süper Lig ve 2019'da Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Karşınızda Osiman! Galatasaray'ın süper yıldızı daha da güçlenecek
Bizi Takip Edin
YORUMLAR