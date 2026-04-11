Galatasaray'da 2017-2019 arasında forma giyen ve Süper Lig'de 2 şampiyonluk yaşayan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges, 38 yaşında emeklilik karar aldığını duyurdu.

FERNANDO'NUN KARİYERİ

Futbola ülkesinin Vila Nova (2005-2007) takımında başlayan Brezilyalı orta saha oyuncusu; Porto (2007-2014), Manchester City (2014-2017), Galatasaray (2017-2019) ve Sevilla (2019-2024) gibi Avrupa futbolunun önemli kulüplerinde forma giydikten sonra yeşil sahalara veda etti.

Fernando Reges, Galatasaray formasıyla

Son olarak Brezilya ekibi Internacional'da top koşturan Fernando Reges, sarı-kırmızılı formayla 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Süper Lig ve 2019'da Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

