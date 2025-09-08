UEFA acımadı, yıldız isme büyük şok: Futboldan 10 ay men cezası

İspanya LaLiga ekiplerinden Athletic Bilbao'da forma giyen tecrübeli savunmacı Yeray Alvarez'e, men cezası verildiği açıklandı.

İlgili Haber Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri kızdıracak hareket

KULÜP DUYURDU

Athletic Bilbao, Yeray Alvarez'e UEFA tarafından verilen men cezasıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

KASIT OLMADIĞI VURGULANDI

Kulübün açıklamasında, Alvarez'in test sonuçlarının pozitif çıktığı ve futboldan 10 ay men edildiği belirtildi. Alvarez'in kullandığı bir ilaçta yer alan madde nedeniyle doping testinin pozitif çıktığı, tecrübeli futbolcunun kasıtlı olarak bu ilacı kullanmadığının kanıtlandığı ifade edildi.

UEFA ACIMADI

UEFA'nın, sporcuların eylemlerinden sorumlu olduğu için Alvarez'in ilacı kullanmadan önce doktorlara danışması gerektiğini belirtip men cezası verdiği kaydedildi.

2 NİSANA 2026'YA KADAR SÜRECEK

Yeray Alvarez'in cezasını kabul ettiği ve cezanın 2 Haziran'da başladığı, İspanyol stoperin 2 Nisan 2026'da yeniden sahalara dönebileceği açıklandı.

Kariyerine Athletic Bilbao'nun altyapısında başlayan Alvarez, 2016'da A takıma yükseldi ve kariyeri boyunca 325 maçta 6 gol ve 5 asist kaydetti.