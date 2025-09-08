Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
UEFA acımadı, yıldız isme büyük şok: Futboldan 10 ay men cezası

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
UEFA acımadı, yıldız isme büyük şok: Futboldan 10 ay men cezası
Spor Haberleri

İspanya LaLiga ekibi Athletic Bilbao'da doping testi pozitif çıkan 30 yaşındaki savunmacı Yeray Alvarez'e, futboldan 10 ay men cezası verildi.

İspanya LaLiga ekiplerinden Athletic Bilbao'da forma giyen tecrübeli savunmacı Yeray Alvarez'e,  men cezası verildiği açıklandı.

KULÜP DUYURDU

Athletic Bilbao, Yeray Alvarez'e UEFA tarafından verilen men cezasıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

KASIT OLMADIĞI VURGULANDI

Kulübün açıklamasında, Alvarez'in test sonuçlarının pozitif çıktığı ve futboldan 10 ay men edildiği belirtildi. Alvarez'in kullandığı bir ilaçta yer alan madde nedeniyle doping testinin pozitif çıktığı, tecrübeli futbolcunun kasıtlı olarak bu ilacı kullanmadığının kanıtlandığı ifade edildi.

UEFA acımadı, yıldız isme büyük şok: Futboldan 10 ay men cezası - 1. Resim

UEFA ACIMADI

UEFA'nın, sporcuların eylemlerinden sorumlu olduğu için Alvarez'in ilacı kullanmadan önce doktorlara danışması gerektiğini belirtip men cezası verdiği kaydedildi.

2 NİSANA 2026'YA KADAR SÜRECEK

Yeray Alvarez'in cezasını kabul ettiği ve cezanın 2 Haziran'da başladığı, İspanyol stoperin 2 Nisan 2026'da yeniden sahalara dönebileceği açıklandı.

Kariyerine Athletic Bilbao'nun altyapısında başlayan Alvarez, 2016'da A takıma yükseldi ve kariyeri boyunca 325 maçta 6 gol ve 5 asist kaydetti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarChatGPT’ye sordu, doktora gitmedi! Hayatını kaybetmenin eşiğine geldi
