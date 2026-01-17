Anadolu Ajansı
Vodafone Sultanlar Ligi: Galatasaray, İlbank'a set vermedi
Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16'ncı haftasında İlbank'ı deplasmanda 11-25, 15-25 ve 15-25'lik setler sonucu 3-0 mağlup etti.
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, İlbank'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti.
- Vodafone Sultanlar Ligi 16. haftasında GalatasarayDaikin, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi.
- Maç, TVF Ziraat Bankkart Vestel Voleybol Salonu'nda oynandı.
- Setler 11-25, 15-25, 15-25 sonuçlandı.
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi 16'ncı hafta mücadelesinde İlbank ile karşılaştı. TVF Ziraat Bankkart Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan maç, konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
İLBANK: 0 - GALATASARAY DAIKIN: 3
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İlknur Çakar, Meryem Tekol Pelenk
İlbank: Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Damla Nur Dündar, Ece Morova (Sinem Arıncı, Aysun Aygör, Ezgi Akyıldız, Beren Yeşilırmak, Cansu Aydınoğulları, Elif Su Yavuz)
Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yuanyuan, Carutasu, Lukasik, Ayçin Akyol (Eylül Akarçeşme Yatgın, Asli Tecimer)
Setler: 11-25, 15-25, 15-25
Süre: 69 Dakika (20, 23, 26)
