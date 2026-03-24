Galatasaray'a veda ettikten sonra eski takımı Rapid Wien'e dönen, sakatlığı nedeniyle Avusturya kulübünde henüz süre alamayan genç oyuncu Yusuf Demir, sarı-kırmızılılarda geçirdiği dönemle ilgili konuştu.

Galatasaray'ın 2022-2023 sezonunda 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Yusuf Demir, sarı-kırmızılılarda beklentilerin altında kaldı ve 2019-2021 yılları arasında forma giydiği Rapid Wien'e devre arası transfer döneminde geri döndü.

"DIŞ BAĞIMDA ZORLANMA VAR"

Sky Sport'a konuşan 22 yaşındaki futbolcu, devam eden sakatlık süreciyle ilgili, "Dış bağımda zorlanma var. Umuyorum ki mümkün olan en kısa sürede tekrar oynayabilirim" ifadelerini kullandı.

"BARCELONA'YI KİMSE REDDEDEMEZ"

Kariyerinin son dönemiyle ilgili öz eleştiri yapıp yapmadığı sorulan Yusuf Demir, "Barcelona aradığında kimse 'hayır' diyemez ve bu her zaman hayalimdi. İmza atmaya çok yakındım ama sonra başka sorunlar ortaya çıktı" dedi.

"GALATASARAY'I DENEMEYE DEĞERDİ"

Barcelona kariyeri sonrası Rapid Wien'e dönen ve sezon sonunda Galatasaray'ın yolunu tutan orta saha oyuncusu, "Galatasaray'daki işler beklediğimden biraz farklı gelişti ama yine de bu deneyime değerdi" sözlerini sarf etti.

Yufu Demir, altyapısından yetiştiği Rapid Wien'e dönüşü hakkında, "Gelecekte yine büyük bir sansasyon oluşturabileceğime eminim" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası