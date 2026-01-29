Türkiye’de sıfır km otomobil satışları geçen yıl 1 milyon 84 bin 496 adet olarak gerçekleşti. Toplam içinde otomatik vitesli araçların payı ise yüzde 95 gibi oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşti. Sürüş kolaylığı sebebiyle otomatik vitesli araçların tercih edildiğini belirten sektör temsilcileri; buna karşılık sıklıkla yapılan bazı hataların bu araçlarda ciddi arızalara da sebep olduğunu belirterek, 5 kritik uyarıda bulunuyor...

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Son yıllarda otomatik vitesli araçlara talep oldukça artarken, bu ilgi satış rakamlarına da yansıdı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre geçen yıl Türkiye’de sıfır km otomobil satışları 1 milyon 84 bin 496 adet olarak gerçekleşti. Satışlarda %10,62 yükseliş yaşanırken, 2025, rekor yılı olarak da geride kaldı.

Bu arada toplam satışlar içinde otomatik vitesli araçlar, 1 milyon 30 bin 458 adet gibi oldukça yüksek bir paya ulaştı. Manuel vitesli araç satışları ise sadece 54 bin 38 adet oldu.

Söz konusu rakamlar geçen yıl satılan araçların yüzde 95 gibi büyük çoğunluğunun otomatik vitesli araçlardan oluştuğunu da gösterdi.

NEDEN OTOMATİK VİTES?

Sektör temsilcileri, günümüzde bütün yolculuklarda ve özellikle yoğun trafikte otomatik vitesli araçların önemli bir sürüş konforu ve kolaylık sağladığını, muhtemel kaza riskini de oldukça düşürdüğünü, bu sebeple otomobil severler tarafından çok daha fazla tercih sebebi olduğunu aktarıyor.

Bununla birlikte üreticiler, otomatik vites araç kullanan sürücülerin en sık yaptığı 5 hataya dikkat çekerek, dikkatli olunması gerektiğini, aksi halde şanzımanın ciddi zarar görebileceği uyarısında bulunuyor:

1-TAM DURMADAN VİTES DEĞİŞTİRMEK

1-TAM DURMADAN VİTES DEĞİŞTİRMEK

Araç hareket ederken vites konumunu değiştirmek, en sık hatalardan biri olarak gösteriliyor. Otomobil hafif de olsa ileri giderken vitesi “D” konumundan “R” konumuna getirmek ya da tam tersi bir hareketin, özellikle şanzıman dişlilerine büyük zarar verdiği ifade ediliyor.

Bu sebeple araç tamamen durana kadar beklenmesi, sonra frene tam basılması ve ardından vites değişikliği tavsiye ediliyor.

2-DURDUKTAN SONRA “P” KONUMU…

Bir diğer hata da park etmelerde sıkılıkla yaşanıyor. Sürücüler durduktan sonra zaman zaman aracı doğrudan “P” (Park) konumuna alıyor ve ayağını bundan sonra frenden çekiyor. Bu hareket, aracın bütün ağırlığını şanzıman içindeki kilit mandalına bindiriyor. Özellikle yokuşlu yollarda bu şekilde bir park, mandalın kırılma riskini de beraberinde getiriyor.

Bu sebeple park ederken önce aracı durdurmak, ardından frene basılı halde iken vitesi N (Boş) konumuna almak gerekiyor. Ardından el freninin çekilmesi ve ayağın frenden çekilerek yükün el frenine binmesinin sağlanması gerekiyor. Tekrar frene basıp, son olarak vites “P” konumuna alınıyor.

3-DUR-KALKLARDA "N" KONUMU…

3-DUR-KALKLARDA “N” KONUMU…

Özellikle yoğun trafikte ya da kırmızı ışıkta vitesi “N” konumuna almak “daha az yakıt tüketimi” gibi sebeplerle sıklıkla yapılıyor. Ancak bu durum, otomatik araçlarda şanzımanı aşındırıyor ve yoruyor.

Bu sebeple kısa süreli beklemelerde frene basılı halde vitesi “D” konumunda tutmanın, şanzımanın ömrünü uzatacağı aktarılıyor.

4-HAREKET HALİNDE İKEN “N” KONUMU

Manuel vitesli araçlarda yakıt tasarrufu için yokuş aşağı giderken sıklıkla vites boşa alınıyor. Ancak otomatik şanzımanlı araçta yokuş aşağı vitesi boşa almak, yakıt tasarrufu sağladığı gibi, şanzıman yağlamasını kısıtlayabiliyor ve motor freni özelliğini devre dışı bırakıyor.

Bu sebeple hareket halinde iken vitesin her zaman “D” konumunda kalması tavsiye ediliyor.

5-ARACI “N” KONUMUNDA ÇEKMEK

Otomatik bir araç arıza yaptığında, manuel araçlarda olduğu gibi boş vitese alınarak çekilmemeli. Aksi halde şanzıman dişlileri zarar görebilir. Bu sebeple otomatik bir araç, bir çekici vasıtasıyla tekerlekleri yerle teması kesilerek taşınmalı.

Öte yandan özellikle soğuk kış günlerinde şanzıman ısınmadan sürat tercih edilmemeli. İlk birkaç kilometre daha düşük süratle gidilmeli.

