KIZILELMA ve KAAN’ın lastiklerine yerli AR-GE
Petlas, sivil ve askerî hava araçlarına yönelik lastik testlerini kendi bünyesinde yapabilen ilk Türk şirketi oldu.
ALİ ÇELİK - Kısa süre önce sivil ve askeri havacılık uçakları ve tüm platform lastiklerinin ürün onayını kapsayan ‘Uluslararası Akredite Test Merkezi’ ünvanını almaya hak kazanan Petlas, Türkiye’de bir ilke imza attı.
Bu sertifikasyon ile sivil ve askerî havacılık lastiklerinin kabul ve onay sürecinde dışa bağımlılığı ortadan kaldıran şirket, yerli olarak geliştirilen KAAN, HÜRJET, HÜRKUŞ, Bayraktar Kızılelma, TB2, Akıncı, Atak II, Gökbey gibi hava araçlarının lastiklerinin test süreçlerini kendi bünyesinde gerçekleştirmeye başladı.
