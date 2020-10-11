ÖMER TEMÜR
Dell Technologies Türkiye Ülke Müdiresi Işıl Hasdemir, ürünlerin yüzde 50’sinin, paketlerin ise tamamının geri dönüştürülmüş ya da yenilenebilir malzemeden yapılacağını söyledi. Dijital tarafta ise bulut yatırımları ön plana çıkacak.
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ÖMER TEMÜR
Dell Technologies Türkiye Ülke Müdiresi Işıl Hasdemir, ürünlerin yüzde 50’sinin, paketlerin ise tamamının geri dönüştürülmüş ya da yenilenebilir malzemeden yapılacağını söyledi. Dijital tarafta ise bulut yatırımları ön plana çıkacak.
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