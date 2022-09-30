Türkiye Gazetesi

Sosyal medya devi Twitter, tweet düzenleme özelliğiyle gündemde. Bugün bir paylaşım yapan şirket, tweet düzenleme özelliğini kullanarak Blue hesabı üzerinden ilk defa bir tweeti düzenledi. Böylece tüm kullanıcılar düzenlenen tweetlerin nasıl görüneceğini anlama fırsatı yakaladı. İşte ilk düzenlenmiş tweet ve tweet düzenleme özelliğinin detayları...

Mikroblog sitesi Twitter, eylül ayının başlarında tweet düzenleme özelliğinin test edildiğini duyurmuştu. Ayrıcıa düzenlenen tweetin ekran görüntüsünü paylaşmıştı. Milyonlarca Twitter kullanıcısının aylardır beklediği tweet düzenleme özelliğinin çok yakında geleceği de anlaşılmış oldu. Son olarak şirket, Twitter Blue hesabı üzerinden ilk düzenlenen tweeti paylaştı. Twitter'ın ücretli kullanıcılarına yani Blue abonelerine sunulacağına kesin gözle bakılan tweet düzenlemenin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı veya tüm kullanıcılara sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

TWİTTER'DA DÜZENLENEN TWEET NASIL GÖRÜNÜR?

Düzenlenen tweetler nasıl anlaşılacak? Tweet düzenleme nasıl yapılacak? Milyonlarca Twitter kullanıcısının en çok merak ettiği konuların başında son günlerde bunlar var. Düzenlenen tweetlerin nasıl anlaşılacağı da Twitter Blue hesabından atılan tweetle anlaşılmış oldu. Düzenlenen tweetlerin yanında bir kalem simgesi görünecek, bu simgeye 'Son düzenleme' şeklinde bir yazı da eşlik edecek.

Twitter Blue hesabından paylaşılan düzenlenmiş bir tweet

'Son düzenleme' ya da kalem simgesine tıkladığımızda tweet üzerinde yapılan düzenlemeler ortaya çıkıyor. Yani bir tweeti düzenlemiş olmanız, ilk sürümünü yok etmiş olmanız anlamına gelmeyecek. En son düzenleme en üstte görünecek, daha eski sürümler ise daha silik bir şekilde görünecek ve tweetin önceki halinin paylaşılması, beğenilmesi mümkün olmayacak. Aynı şekilde düzenlenmeden önceki haline de yorum atılamayacak.

Twitter kullanıcıları aslında uzun yıllardır tweet düzenleme seçeneğini istiyordu. Şirketin eski CEO’su Jack Dorsey, Twitter’a bu özelliğin asla gelmeyeceğini bile söylemişti ancak Twitter Nisan ayında tweet düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Twitter tweet düzenleme özelliğinin ilk olarak aylık 5 dolar ödeyen Twitter Blue abonelerine sunulacağını açıkladı.

TWEET DÜZENLEME NASIL YAPILIR?

Twitter kullanıcılarının bir tweeti düzenleyebilmesi için tweeti attıktan sonra 30 dakika içinde düzenleme yapması gerekecek. 30 dakika geçtikten sonra tweetler düzenlenemeyecek. Tweet düzenleme özelliği şu anda mevcut değil, bu özelliği kullanmak için bir süre daha sabretmemiz gerekecek. Ancak yine de tweet düzenleme özelliğinin nasıl kullanılacağını biliyoruz. Tweet düzenleme nasıl yapılır? İşte adımları;

1. Tweet’in yanındaki üç noktaya tıklayın,

2. Tweet düzenle (Edit Tweet) seçeneğine tıklayın,

3. Tweeti düzenledikten sonra onaylayın.

Elon Musk'ın bahanesi ortaya çıktı: ‘Dünya savaşı çıkacaksa Twitter'ı satın almamın anlamı yok' Milyarder iş insanı Elon Musk ile Twitter arasında devam eden satın alma anlaşmazlığında yeni bir detay ortaya çıktı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmeye başlamasıyla Musk’ın anlaşmadan çekilmek istediği anlaşıldı.

Twitter’dan tweet düzenleme açıklaması: Ücretli aboneler kullanabilecek Twitter, kuruluşundan beri büyük bir köklü değişim yaparak tweet düzenleme özelliğini getireceğini duyurdu. Böylece kullanıcılar, bir tweeti attıktan sonra tweeti düzenleyebilecek.