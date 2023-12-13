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    • Haberler > Teknoloji > Geminid meteor yağmuru başlıyor! Yarın zirve yapacak... Gökyüzü ışıl ışıl olacak

    Geminid meteor yağmuru başlıyor! Yarın zirve yapacak... Gökyüzü ışıl ışıl olacak

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Gizem Külçü / Kaynak: Anadolu Ajansı
    Geminid meteor yağmuru başlıyor! Yarın zirve yapacak... Gökyüzü ışıl ışıl olacak
    Meteor, Yağmur, Haber

    NASA yaptığı açıklamayla Geminid meteor yağmurunun yarın zirve yapacağını duyurdu. Uzmanlar ise meteor yağmurunun gözkyüzünün açık ve temiz olduğu her yerden izlenebileceğini söyledi.

    Yılın en iyisi olarak bilinen Geminid meteor yağmuru, yarın zirve yaparak karanlık gökyüzünü aydınlatacak.

    ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), yaptığı açıklamada, meteorların belirli bir yönden gelmediği için dünyanın her yerinden izlenebileceğini belirtti.

    METEOR YAĞMURU YARIN ZİRVEYE ULAŞACAK

    NASA, yılın en iyisi olarak bilinen Geminid meteor yağmurunun yarın zirveye ulaşacağını aktararak, yağmurun en yoğun olduğu zamanda saatte 60 ila 120 meteor görülebileceğini kaydetti.

    Uzmanlar, gökyüzünün açık olduğu ve ışık kirliliğinin bulunmadığı noktalardan meteor yağmurunun izlenebileceğini bildirdi.

    GEMİND, RENKLERİ NEDENİYLE AYIRT EDİCİ

    Greenwich Gözlemevi de Geminid'in renkleri nedeniyle ayırt edici olduğuna dikkati çekerek, renklerinin beyaz, sarı yeşil, kırmızı ya da mavi olabileceğini ifade etti.

    Geminid, 3200 Phaethon adlı sönük bir kuyruklu yıldızın, güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken arkasında bıraktığı kaya parçaları sonucunda oluşuyor.

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